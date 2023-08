La decisión del hermano de Silvina Luna tras su muerte: "No habrá"

A horas de que se conociera la noticia de la muerte de la actriz, trascendió la rotunda decisión que tomó Ezequiel.

Este jueves 31 de agosto se conoció la triste noticia de la muerte de Silvina Luna. La famosa actriz falleció a los 43 años tras 80 días internada en terapia intensiva y más de una década padeciendo las consecuencias de la mala praxis que le practicó Aníbal Lotocki. A horas de trascender la triste noticia, se conoció la rotunda decisión que tomó su hermano, Ezequiel.

Según comunicó la Asociación Argentina de Actores y Actrices, los familiares y amigos de Luna fueron convocados para despedirse de la famosa modelo. Sin embargo, según dieron a conocer, "no habrá velorio". Esto habría sido pura y exclusivamente decisión de su hermano, quien acompañó a Silvina durante su lucha.

"Despedida a la actriz Silvina Luna. Viernes 1 de septiembre 11 horas. Panteón de actores - cementerio de la Chacarita", anunciaron desde la Asociación. Los restos de la modelo quedarán en el cementerio y podrán ser visitados de forma pública. Sin embargo, no habrá un instancia de velatorio para evitar más exposición sobre el tema.

El hermano de Silvina Luna tomó una dolorosa decisión: "Se cansó"

Silvina Luna fue una actriz, modelo y presentadora de televisión de 43 años, quien atravesó un delicado cuadro de salud a causa de la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki. Mientras la exparticipante de Gran Hermano se encontraba internada en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano desde el pasado 14 de junio de 2023, su hermano Ezequiel, quien permaneció a su lado desde el primer día, tomó una difícil decisión que entristeció a todo el entorno de la modelo.

En más de una ocasión, Luna contó que su hermano era el único miembro de su familia que tiene. Por esta razón, el joven se había mudado desde Rosario hasta Buenos Aires para acompañarla en este difícil momento. Sin embargo, cuando la situación de Silvina empezó a empeorar, su hermano se vio obligado a tomar una firme postura.

Según contó Ángel de Brito en LAM hace algunas semanas atrás, el de Luna hermano "se cansó de los amigos" y había decidido restringir el ingreso de las visitas, ya que muchas veces, filtraron información falsa a la prensa. “Se estuvieron diciendo cosas durante estos días que lamentablemente no son ciertas. Silvina no está mejor, su cuadro es más complicado aún por la bacteria que le apareció y porque no remonta toda la situación anterior. Su hermano ha estado todo el tiempo con ella, es su única familia”, señaló el conductor en su momento. Ahora que la actriz falleció, sus amigos se mostraron como un gran apoyo a Ezequiel pese a esta decisión.