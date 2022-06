La contundente reacción de Lali Espósito al ser consultada por La China Suárez y Rusherking

La actriz ofreció su opinión sobre el noviazgo de "La China" Suárez y Rusherking en medio del escándalo. Lali Espósito se encontraba en el cumpleaños de Marley cuando le preguntaron el respecto.

Lali Espósito reaccionó ante la confirmación del romance entre "La China" Suárez y Rusherking, y sorprendió con sus declaraciones. La intérprete de Sin Querer Queriendo dejó en claro que su amistad con su colega continúa intacta a pesar del paso de los años y la distancia que los caminos de sus vidas impusieron.

"Me gusta la pareja. Me gusta que mis amigos sean felices. Si 'la China' es feliz, espectacular", expresó la celebridad sobre el amor entre el exnovio de María Becerra y su excompañera de tiras infanto juveniles de Cris Morena. Sin dudas es muy fuerte el cariño de Lali por "La China", ya que podría haber esquivado la pregunta y no revelar su opinión al respecto pero hizo lo contrario.

Espósito y Suárez fueron compañeras en novelas como Rincón de Luz, Chiquititas sin fin y las cuatro temporadas de Casi Ángeles. Además, han compartido giras internacionales por los programas en los que participaban desde sus 10 años. En los últimos meses, las celebridades comenzaron a hacer posteos en Instagram donde recomiendan los proyectos de la otra y se felicitan por sus logros. "Qué lindo escucharte cantar", escribió Lali hace algunas semanas cuando "La China" colaboró con el cantante Santiago Celli en la canción El Juego del Amor.

El cruce entre Yanina Latorre y Alejandro Fantino por "La China" Suárez

"Cuando fui a hacer esa nota con Eugenia, me contrató Disney. Yo cobré, soy un profesional y vivo de esto. Si ella cobró, no sé, no tengo ni idea", expresó Alejandro Fantino sobre la entrevista que le hizo a "La China" Suárez para Paramount en medio del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. Y agregó: "Disney, los productores, me llaman y me dijeron 'Alejandro, Disney quiere de esta nota, esto, esto y esto'. Y yo les digo ‘¿les gustaría que me meta en...?’ y ellos dijeron 'no'".

Fantino hizo un mea culpa como miembro de los medios masivos de comunicación y puso a Suárez como una víctima del hostigamiento del mismo: "Yo a veces siento que, y no por ustedes, 'la China' es a veces chivo expiatorio de la sociedad". Por su parte, Yanina Latorre frenó al periodista indignada y mostró que su pensamiento está en las antípodas del de Fantino: "Para nada. No, no digas eso porque la pones en modo de víctima, cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que hace".