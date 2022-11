La batalla legal entre Rial y Yanina Latorre tuvo un final inesperado

Tras la denuncia de Jorge Rial, Yanina Latorre le puso punto final al conflicto y tomó una drástica decisión.

Jorge Rial está en medio de un conflicto judicial con Yanina Latorre, a quien denunció tiempo atrás bajo la carátula de daños y perjuicios. En este contexto, la última audiencia no se llevó a cabo porque la panelista de LAM tomó una decisión inesperada que cambió todo el marco de la causa.

La guerra legal entre Rial y Latorre llegó a su fin. De manera sorpresiva, la panelista del programa de Ángel De Brito ofreció pagarle para reparar el daño causado, luego de que lo haya acusado de extorsionar a sus entrevistados en su programa Argenzuela, que se emite por C5N.

"La cosa es así: para no seguir el juicio, para que no le quede una mancha como un antecedente, ella asumió la reparación del daño propuesto. Asume que hubo un daño sobre mi persona por las barbaridades que dijo", expresó en el ciclo que conduce por Radio 10. Y agregó: "Aceptó que había causado un daño a mi persona y ahora tiene que pagar una multa. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 28 de la Ciudad de Buenos Aires".

Por ende, es un hecho que Yanina Latorre deberá pagarle a Jorge Rial, aunque no se sabe el monto. Sin embargo, el pago será solo por el concepto de "daños", y lo que también pide el periodista es que haya otra percepción para "perjuicios", situación que deberá charlarse con sus abogados. "Tengan cuidado cuando se dicen las cosas. Una cosa es chicanearse profesionalmente, como ahora nos estamos chicaneando con Ángel, ahí está todo bien, no pasa nada, de mi se dijeron miles de cosas, pero no fueron a lo personal", concluyó de manera contundente.

La respuesta de Yanina Latorre

La panelista rompió el silencio en su cuenta de Twitter a raíz de la respuesta de un seguidor. Si bien la causa está muy clara y el documento indica que fue ella quien propuso pagar por los daños, sostuvo que eso es mentira. "¡No acepté ningún daño!", señaló.

Jorge Rial ridiculizó a Diego Latorre antes del Mundial

Jorge Rial se pronunció en contra de los periodistas deportivos que van a cubrir el Mundial 2022 y puntualizó en Diego Latorre, quien se encuentra en Qatar para comentar los partidos de la Selección Argentina. Sus dichos no quedaron en el olvido y la propia Yanina Latorre se sacó en vivo para responderle.

"Estoy enojadísimo con los periodistas deportivos. Se van a cubrir el mundial más corrupto de la historia. Cada estadio está construido sobre 6.500 muertos... a ver si alguno se anima a decirlo... seguro que no", comenzó su descargo el fundador de Intrusos y propuso ver los partidos con el sonido ambiente de la cancha.

Rial continuó con chicanas a ese oficio y en un momento puntualizó su enojo con el marido de la panelista: "¿Total, qué agregan lo que dicen los periodistas? ¿Qué voy a escuchar, a Latorre, para que me diga ‘la pelota se fue por arriba del travesaño’? Y sí, ya sé que si iba un poco más abajo era gol. ¿Para eso estudiaste, papu? ¿Para decir eso? No, yo pongo mute y listo".

"A ver... Se van a rascar los huevos durante un mes. Van a estar alojados en lindos hoteles, van a pasear, se van a divertir. Así que dejen de hacerse los héroes porque son insoportables. Además, mufaron a este equipo completamente. Acuérdense lo que decían antes de la Copa América. Que era un desastre todo. Lo mufaron, y cuando ganaron se dieron vuelta", concluyó el periodista.