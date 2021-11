L-Gante y el calvario personal que vive su novia Tamara Báez

Tamara Báez, novia de L-Gante, afronta un verdadero drama personal. La pareja del cantante de cumbia decidió compartir el mal momento que atraviesa.

L-Gante atraviesa un momento sumamente particular con su novia Tamara Báez. Desde hace varias semanas, y luego de que naciera su hija Jamaica, la pareja da que habla cada vez más en las redes sociales. En las últimas horas, y según contó la propia joven, vive un verdadero calvario personal.

La noticia se conoció hace tan sólo unas horas, cuando la propia Tamara Báez se encargó de publicar un curioso meme en su cuenta oficial de Instagram. Allí, compartió una imagen en la que figura lo siguiente: "¿Estás durmiendo bien?", le preguntan a un niño. Y este responde con mala cara y unas ojeras sumamente visibles.

La publicación de la novia de L-Gante captó la atención del casi millón de seguidores, quienes se comenzaron a preguntar qué es lo que le sucede. Al parecer, y desde que dio a luz a su hija "Jamaica", no puede descansar de la mejor manera, ya que se ocupa de la pequeña que tiene con el cantante de cumbia.

Tamara Báez, novia de L-Gante, revela que no puede dormir.

Cómo se conocieron L-Gante y Tamara Báez

De acuerdo a lo que comentó en una entrevista que le concedió a Juana Viale en El Trece, durante el programa de "La Noche de Mirtha", conoció a Tamara Báez a través de un amigo. "Mi novia era compañera de la escuela de un amigo del barrio. A mí me gustaba ella y no me daba atención, ja. En un momento, me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo. Así empezó la relación".

La denuncia de L-Gante que preocupó a Tamara Báez

Elián Valenzuela, más conocido como "L-Gante" estuvo hace algunas semanas de visita en la Patagonia, donde fue muy bien recibido con los conciertos que dio, para continuar por su gira por todo el país. Pese a que su papel en los shows fue muy ponderado por el público, lo cierto es que luego de haberlos culminado protagonizó una polémica. Tras recibir Chevrolet Camaro, lujoso auto de alta gama, se paseó por las calles de Neuquén sin patente, detalle que generó mucha repercusión.

El vehículo de color rojo y de techo descapotable no contaba con los papeles correspondientes para que pudiera circular en la calle. Para colmo, y como si fuera poco, manejó cerca del aeropuerto de la capital y fue visto por la policía, que nada hizo al respecto.

Tiempo después de lo acontecido, y según lo que indicó el medio local LM Neuquén, L-Gante recibió una fuerte denuncia y las autoridades policiales le hicieron una multa por tener un auto sin patente y también por haberlo estacionado mal en dicho aeropuerto. Aun así, el artista se dio a la fuga tras recibir la notificación.