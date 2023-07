Karina La Princesita se quebró y le hizo un desgarrador pedido a su familia: "Mamá, por favor"

Karina La Princesita hizo llorar a todos. Qué contó su mamá, Mónica, y cómo se encuentra actualmente la cantante argentina tras confirmarse su cuadro de depresión.

Karina La Princesita es una de las cantantes argentinas más destacadas, y por eso las novedades sobre su salud mental son de interés público. Es conocido que la artista está transitando por un delicado cuadro de depresión y, en este sentido, fue ella misma quien se pronunció para confirmarlo. Ahora, fue su madre Mónica la que habló y recordó un desgarrador pedido que su hija le realizó.

“Una vez estaba muy mal. Me pidió y me dijo ‘mamá, por favor, intername’. Yo llamé para todos lados, no sabía para dónde disparar. Ella es muy hermética, es muy raro que me haya dicho algo así”, manifestó Mónica, quien dialogó con LAM para actualizar a los seguidores de "La Princesita" sobre su estado actual.

Agregando información sobre el cuadro de su hija, la madre de Karina dijo: "Yo sabía que estaba pasando cosas que la ponían mal, estaba nerviosa. Ella es grandiosa, es una leona. En lugar de ella, yo no sé lo que hubiera hecho. Kari hace muchas cosas por todos nosotros, desde que yo dejé de trabajar. Yo me siento peor, no está bueno saber que tu hija se rompa el lomo y me esté preguntando todo el tiempo qué necesito”.

El día que Karina "La Princesita" habló de su depresión con Gastón Pauls

Karina La Princesita es una de las cantantes argentinas más reconocidas. Es por eso que su vida privada es de interés para los seguidores de la artista tropical, quien en las últimas semanas se expresó sobre el cuadro de depresión que atraviesa. Sin embargo, ahora decidió hablar con Gastón Pauls en Seres Libres y dar detalles desconocidos de su salud mental.

La entrevista completa saldrá en Crónica TV el viernes 16 de junio a las 22 horas. Sin embargo, se publicó un avance del reportaje que Gastón Pauls le realizó a Karina La Princesita en su ciclo Seres Libres. Allí, la cantante habló sobre todo lo referido a su situación actual.

"En mi cabeza era un decisión querer morirme, no fue una sola vez, fueron varias veces, el pensar que ya no había salida de ningún tipo", le reveló Karina La Princesita a Gastón Pauls. El adelanto de la entrevista, publicado por DiarioShow, mostró a una persona que está decidida a salir de esta situación y que quiere concientizar a las personas que estén en su misma situación.