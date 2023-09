Jimena Barón se sacó con un comentario que recibió en las redes: "Enferma"

La Cobra reaccionó a un repudiables comentario que recibió en Instagram. El reprochable mensaje dirigido al hijo de Jimena Barón que indignó a todos.

Jimena Barón es muy activa en las redes sociales. La actriz y cantante utiliza su cuenta de Instagram para mantenerse en constante contacto con sus seguidores, pero ese ida y vueltas a veces son más desagradables de lo que la artista espera. Y en esos casos no duda en usar todas las herramientas que tiene en su poder para demostrar su malestar.

El último altercado que le causó indignación a "La Cobra" fue el comentario que recibió una de las fotos que subió con su hijo Morrison. El pequeño de nueve años, cuyo padre es el exfutbolista Daniel Osvaldo, no tiene redes, pero suele aparecer en los posteos de su madre.

Jimena le dedicó unas emotivas palabras al pequeño en una publicación por el Día del Niño y acompañó el texto con tiernas postales juntos. El posteo se llenó de "likes" y mensajes amorosos, pero también recibió un repudiable comentario.

"Ese nene va a ser gay", escribió una persona en alusión a Momo. Impactada por esas palabras, Jimena no dudó en hacerle una captura al comentario y escrachó al responsable en sus historias: “Les respondo a la pregunta de por qué Momo no tiene Instagram a sus 9 años. La gente está muy enferma. Muy”.

El comentario sobre Momo que indignó a Jimena Barón.

¿Jimena Barón separada?

Jimena Barón quedó involucrada en rumores de separación en los últimos días. Las versiones las comenzaron los seguidores de la artista porque les llamó la atención la ausencia de Matías Palleiro, su novio desde hace dos años, en el contenido que compartía en sus redes.

Las dudas fueron despejadas por la cantante, el pasado fin de semana cuando abrió la caja de preguntas de su Instagram para recibir consultar de sus fans. Los seguidores aprovecharon la ocasión para hacer múltiples consultas: sobre su carrera musical, otras relacionadas a su maternidad, también incluso sobre el vínculo con su empleada doméstica. y por supuesto, la pregunta sobre su situación sentimental no faltó.

“Hace bastante que no vemos a tu novio, espero que esté todo bien”, fue el comentario de una persona y ella respondió de forma contundente. “Se fue un mes a Europa y falta mil para que vuelva. Que no cunda el pánico”, señaló para tranquilizar a todos.

Lo cierto es que Barón está en una relación estaba y en diferentes ocasiones habló de cómo este vínculo la hizo cambiar su percepción del amor y los noviazgos. De todos modos, en esta tanda de preguntas de domingo también habló de la posibilidad de casarse y de volver a ser madre. Cuando le preguntaron si contraería matrimonio en una isla, Barón respondió: “Todavía no tengo claro si me gustaría casarme”. En cuanto a su posible nueva maternidad, agregó: “Es algo que no descarto pero no es mi prioridad hoy para nada”.