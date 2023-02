La actitud de Jimena Barón que desesperó a su hijo: "¡No!"

La actriz y cantante está de vacaciones en Jamaica y comparte su día a día en sus redes sociales. Jimena Barón publicó un insólito video con su hijo y su novio.

Jimena Barón hizo enojar a su hijo a propósito en sus vacaciones y grabó el momento para compartirlo en sus redes sociales. La cantante de hits como La Cobra y Flor de Involución es mamá de Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

La ex jurado de Bailando por un sueño acudió a un lujosísimo all inclusive en Jamaica junto con su hijo y su actual novio, Matías Palleiro. En una de sus recientes historias de Instagram, J-Mena y su pareja tuvieron una actitud que sacó de quicio al niño.

En el video se pudo ver cómo Jimena Barón y su novio se besaron apasionadamente frente al niño en la mesa de un restaurante y el niño se sacó de quicio por sus celos. El gesto que la cantante hizo antes de besar a su pareja delató que todo se trató de un plan para ver la reacción de su hijo, quien gritó: "No, no, no", repetidas veces y en tono contundente.

En el final del video, Barón mostró en las redes la forma en la que su hijo Momo se le pegó después de haber besado a su pareja para asegurarse de que no lo volviera a hacer.

Jimena Barón y Matías Palleiro buscarían un hijo

Luli Fernández dio a conocer que "La Cobra" y Palleiro estarían interesados en ser padres juntos, tras más de un año de relación como novios. "Él anda contando que este año no, porque ella va a sacar un disco y está trabajando mucho, pero el año que viene van a buscar ser papás. Es una certeza porque él lo anda contando. Después vamos a ver qué pasa", informó la panelista de Socios del Espectáculo.

"Tuma Palleiro está muy enamorado y le anda contando a sus amigos íntimos que quiere ser papá con Jimena Barón. Matías tiene una mega relación con Momo, el hijo de Jimena, y el año que viene le van a escribir una cartita a la cigüeña. Ojalá se les dé", concluyó.

El tierno posteo de Jimena Barón junto a su hijo y a su novio en sus vacaciones

"Posada, natural, con dedo de Momo, fuera de foco, estrangulada de amor, con mate. En el paraíso rodeada de amor del bueno. Gracias vida, que linda te pusiste, yo sabía", escribió la intérprete de La Araña en el pie de foto de una publicación donde se la vio junto con "Momo" y Matías Palleiro.