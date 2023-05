Escándalo con Jimena Barón a la salida de América TV: "Codazo en la costilla"

Jimena Barón publicó un duro descargo sobre lo sucedido en la puerta de América TV luego de dar una entrevista. El relato donde reveló que hubo violencia física y verbal.

Jimena Barón realizó un contundente posteo a través de sus redes sociales donde se mostró desconcertada por un hecho violento a la salida de América TV. La artista fue a dar una entrevista y cuando se retiró del canal, la interceptaron móviles de distintos programas de espectáculos, pero al negarse a dar notas, recibió comentarios violentos y hasta hubo golpes.

En sus historias de Instagram, Jimena Barón relató un lamentable suceso en la puerta de América TV tras haber estado en la emisión del jueves 18 de mayo de Noche Al Dente, el late night show conducido por Fernando Dente. "La pasé increíble en el programa. Fue una locura lo que pasó a la salida. Una locura total que no sé si recuerdo que me haya pasado en algún momento", expresó.

"Yo freno siempre a dar notas, intento respetar el laburo de la persona que viene a hacerte una entrevista no pactada. Eran las doce y cuarto de la noche y yo sabía que Momo [su hijo] estaba despierto y que no se iba a dormir hasta que yo llegue", precisó. Es por eso que se negó a dar notas, pero al hacer esto, dijo que recibió comentarios fuera de lugar.

"Estaba muy sorprendida de que haya tantas cámaras y les dije con mucho respeto que yo freno siempre pero que esta vez tenía que rajar a casa. Ahí empezó la locura total", señaló. Y detalló: "De repente la buena onda se transforma en que te empiezan a pelotudear y a decir 'dale ¿si hablamos de tu música frenás?' Todo un maltrato, un nivel de violencia...".

No solo eso, sino que reveló que una mujer que forma parte de su equipo de trabajo fue golpeada y el chofer con el que se iba a retirar de América TV también fue increpado. "A Mili que labura conmigo le pegaron un codazo en la costilla y le golpearon el auto al chabón del Cabify que me iba a traer a casa que se fue después a América a hacer una denuncia", soltó con total sorpresa. "Esto amarga una noche que estaba buenísima. Uno va a programas como el de Fer Dente porque va a programas donde no te maltraten. A Mili la golpearon y a mi me recontra forrearon", concluyó.

Jimena Barón reveló su peor experiencia íntima: "Se desmayó"

Jimena Barón reveló cuál fue la situación más incómoda que vivió en la intimidad, cuando había tenido un encuentro con un chico con el que salía y algo insólito sucedió. Actualmente, Jimena está en una relación establecida, pero en su época de soltería, solía conocer a diferentes personas. Mientras algunas citas resultaron exitosas, otras no terminaron del todo bien y se transformaron en divertidas anécdotas que recuerda hasta el día de hoy.

La intérprete de La Cobra suele mostrarse muy abierta a la hora de contar detalles de su vida privada y esta no fue la excepción. Esta vez, estuvo como invitada en Noche al Dente (América TV), el ciclo conducido por Fer Dente, en el que desafía a sus invitados a jugar un juego de preguntas y respuestas. Cuando el productor le preguntó por sus encuentros íntimos, la cantante respondió sin tapujos.

Todo comenzó cuando Dente mostró en pantalla una foto vieja de Jimena. "En esa foto estaba soltera. En la época de La Cobra, nada. Nadie", recordó la cantante. "¿No comías nada? ¿Por selectiva?", indagó el conductor, a lo que Barón respondió que no tenía citas, ya que no tenía tiempo. "Y después me pasaron cosas insólitas. Estuve seis meses sin nada", sumó. "¿Qué te pasó? Una insólita decime…", quiso saber el conductor.

Jimena intentó evadir la pregunta, pero Dente insistió. "¿Enfermedades?", le preguntó. "¡Ay, Fernando!", contestó Jimena. "No, por ahí me decís 'tuve herpes'", indagó el periodista. Fue entonces cuando confesó su peor experiencia: "Una vez, un chico se desmayó. Sí, se desmayó". "Con esta otra foto que tengo acá puedo entender por qué se desmayó. Mirá, él (Matías) no se desmayó", le respondió el conductor, mientras le mostraba una foto suya en traje de baño junto a su pareja actual. "No, él no se desmaya, porque se lo pedí a Dios", bromeó Jimena.