La fuerte indirecta de Jimena Barón a Daniel Osvaldo: "No terminar de soltar"

La cantante y actriz se pronunció sobre el significado de una de sus nuevas canciones y aludió a una relación anterior. Jimena Barón lanzó una fuerte indirecta a Daniel Osvaldo en su cuenta de Instagram.

Jimena Barón habló de la historia de una de las canciones de su recién estrenado disco, Mala Sangre, y aludió a un amor del pasado con una historia muy similar a la que tuvo con Daniel Osvaldo. La pieza musical se llama San Valentín y la artista dio a conocer cuán mal estaba cuando la escribió.

"Era un 14 de febrero. Yo estaba en el limbo de entender cuál era el mejor camino hacia el amor sano y no terminaba de soltar internamente un vínculo anterior que yo sabía que no, aunque todavía mi alma y mi cuerpo no estaban del todo convencidos", comenzó su descargo la madre de Morrison Osvaldo, niño producto de su relación con el futbolista. Y sumó: "Es una canción que me gusta mucho y que dice 'yo ya sé que vos me traés esta posibilidad de todo lo sano' y en el medio aparece mi otra parte y es una serenata para dos digamos: para el bueno y para el malo, que en el video, con mucha frustración termina ganando. Y ella está ahí como diciendo 'ya sé que me estoy mandando una cagada pero todavía me pasa esto'".

Barón contó que San Valentín es una canción en la que solo utilizó la guitarra como instrumento y, al igual que en muchos tracks de este disco, la voz que quedó fue la de la primera grabación. "Es una primera versión, grabada toda entera. Me pareció que había muchas cosas de la voz que se podían corregir, hacía mucho que no escuchaba mi voz al frente y sin efectos y al principio no me gustaba. Me tuve que amigar con eso: San Valentín me parece tan pura, tan verdadera", cerró la artista.

Jimena Barón sobre el caso de Jey Mammón

La cantante fue consultada por la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón y enunció: "Pienso de ese hecho en particular que es una cosa horrorosa, después el nombre del protagonista me da igual. Obviamente que es impactante porque es una persona que conocemos todos en el ambiente y estaba haciendo un programa familia. Se tendría que resolver sin piedad porque es espantoso lo que se está diciendo", en diálogo con LAM.