Jesica Cirio vende su ropa en una feria americana medio de la crisis.

En medio de un nuevo escándalo mediático, Jésica Cirio vuelve a ser noticia, esta vez por una curiosa decisión que tomó respecto a su guardarropa y al de su expareja, Elías Piccirillo, quien actualmente se encuentra detenido por delitos gravísimos: secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.

Según reveló la periodista Fernanda Iglesias en el programa Puro Show (Canal Trece), la exconductora de La Peña de Morfi decidió deshacerse de toda la ropa del empresario y también de parte de su propia indumentaria, vendiéndola en una feria de ropa usada en la zona norte del conurbano bonaerense. “Le saqueó el vestidor", dijo Iglesias. “Como tiene toda ropa importada, de muy buena calidad, le llevó la ropa de Piccirillo a una persona que vende ropa importada en Palermo, que se llama Sandra”.

Pero eso no fue todo. En una emisión reciente del mismo programa, Pampito y Mati Vázquez confirmaron que una parte del vestuario personal de Cirio también fue hallado en una feria de Benavídez, donde la modelo estaría ofreciendo sus prendas de lujo. “Empezó a vender toda la ropa de Piccirillo y toda su ropa también en una feria”, aseguró Iglesias, quien también aclaró que no se trata de un tema económico. “No es por sus deudas, porque tiene plata. Pero para tener más y más, puso en venta toda la ropa de su exmarido”.

Los precios de las prendas aún no trascendieron en detalle, pero se trataría de artículos de diseñador e indumentaria importada, que podrían alcanzar valores elevados, aunque en un contexto de feria suelen tener descuentos importantes. Los rumores indican que un traje del empresario puede conseguirse a una fracción de su valor original.

La fuertísima acusación de Roberto Piazza a Jésica Cirio

El diseñador Roberto Piazza no tardó en dar su opinión sobre la modelo y fue lapidario: “De la Cirio se puede esperar cualquier cosa. No le llega el agua al tanque. Esto lo hace como terapia ocupacional o para que la gente le crea que es buenita. De buenita no tiene nada”, afirmó. Piazza también recordó una mala experiencia con ella: “Me rompió un casco de cristales carísimo. Discutimos y nunca más la quise”.

Mientras tanto, la familia de Jésica también atraviesa momentos complejos. En una entrevista con A la Tarde (América TV), su hermano Maximiliano rompió el silencio y habló de la difícil situación que vive su hermana, luego del escándalo con su exesposo Martín Insaurralde y ahora con Piccirillo. “Jésica hizo mucho por mí. Siempre le agradezco la cantidad de cosas que hizo por mí, en el sentido de ayuda de hermano y de estar”, expresó con emoción.

Recientemente la modelo celebró sus 40 años junto a su hija, fruto de su relación con Martín Insaurralde. "¡Felices 40 para mi! Arrancando este día tan especial con la sorpresa más linda del mundo de mi persona favorita. Conectando con lo que me hace bien, rescatando lo simple y lo lindo de mi vida. Gracias por este amor tan incondicional Chlo! Sos mi vida entera", escribió en las redes sociales.