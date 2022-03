Jana Maradona rompió el silencio tras su ausencia en la foto familiar: "Saco fuerzas"

La hija de Diego Maradona dio a conocer cuánto extraña a su padre en un emotivo texto.

Jana Maradona se expresó en sus redes sociales sobre cuánto extraña a su padre, tras la publicación de una imagen del clan Maradona de la que no forma parte. La joven que fue reconocida por Diego Maradona como hija en 2014 abrió su corazón y detalló los momentos en los que necesita la presencia del futbolista.

"A veces pienso que soy un poco pesada e intento mostrar lo más lindo de mis días, pero la verdad es que me falta, que extraño su energía, sus palabras, nuestros momentos de conexión", expresó la celebridad de redes en una de sus historias de Instagram. El posteo llegó días después de que Dalma, Gianinna, Claudia, Verónica Ojeda y Dieguito Fernando hicieran una foto como pedido de justicia por la muerte de Diego Maradona.

Jana Maradona compartió una historia en su cuenta de Instagram, que tiene más de 300 mil seguidores.

Jana no hizo alusión a la imagen protagonizada por miembros de la familia Maradona pero sí llamó la atención de mucho el hecho de que hiciera este descargo ahora. "Extraño preguntarle todo en un partido de fútbol, porque honestamente hoy casi que me da igual ver un partido; solo era emocionante cuando él me explicaba toda la jugada", agregó la joven. Y cerró: "Los días no son iguales pero saco fuerzas de donde sea en honor a todo lo que vivimos".

Parte del Clan Maradona se unió para pedir justicia por Diego.

Las declaraciones de Dalma Maradona sobre la foto viralizada

La hija mayor de Diego Armando Maradona habló con Intrusos sobre cómo fue el proceso que llevó a que la imagen de la familia unida fuera posible. "Hicimos un pacto de que nadie habla más de nadie, entonces lo quiero respetar", informó Dalma a Intrusos. La actriz demostró que sigue a rajatablas el acuerdo interno que hizo con su familia, ya que cuando fue consultada por la ausencia de Diego Maradona Jr. y Jana en la imagen respondió: "Pregúntenle a ellos por qué no estaban. Yo no puedo hablar por los demás". Así, la madre de Roma no develó lo que todos quieren saber: si los jóvenes fueron invitados a ser parte y no quisieron o si directamente no se les avisó. "Hablaría de todo, no tengo problemas. Pero de verdad tengo que ir a buscar a mi hija al colegio", concluyó ante el cronista del ciclo de Flor de la V.

Dalma se expresó sobre su tranquilidad ante su conflicto con Matías Morla, en diálogo con A la Tarde: “Haberle ganado un juicio penal a esta persona (Matías Morla) también habla de lo que estamos haciendo, de las cosas que dice de nosotras".