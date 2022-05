Iván Noble se metió en la pelea de Susana y Rial con un filoso mensaje

Iván Noble sorprendió al meterse de lleno en la pelea entre Susana Giménez y Jorge Rial.

Iván Noble se metió de forma sorpresiva en la pelea entre Susana Giménez y Jorge Rial con un filoso comentario en Twitter. "Una pena", escribió el reconocido cantante ante una publicación del histórico conductor de Intrusos, que desde hace unas semanas no para de dispararse dardos venenosos con la diva de los teléfonos.

Desde que Susana se fue a vivir a Uruguay en la pandemia, la diva no duda en criticar al gobierno nacional y al país. Entre sus detractores se encuentra Jorge Rial, que fiel a su estilo no teme destrozar a la actriz. En los últimos días, el conductor vaticinó que a la obra que Giménez estrenará en el país vecino "le va a ir mal". Al saber de este comentario a través de un cronista de Intrusos, Susana le dijo a Rial que se "vaya a la mierda" mientras levantaba el dedo mayor haciendo el gesto de fuck you.

El conductor de Sobredosis de TV (C5N) recogió el guante, compartió esa imagen en su cuenta de Twitter y escribió: "Nada. Esto". Pero lo que más sorprendió fue que entre las respuestas a su posteo estuvo la de un reconocido cantante del rock nacional. Tras ver la fuerte imagen de Susana Giménez haciendo fuck you, Iván Noble dejó un filoso comentario.

"Se lo ve algo desmejorado a Ozzy Osbourne", escribió el ex Caballeros de la Quema, recordando al legendario cantante de Black Sabbath. Para cerrar, Iván Noble concluyó de forma lapidaria: "Una pena". Vale aclarar que el músico es un usuario activo de las redes sociales y suele dejar fuertes opiniones sobre los temas más variados.

La opinión de Rial sobre el Martín Fierro de Brillante para Susana

"Está bien que sea por su trayectoria y no por sus declaraciones. No me gusta lo que dice ni cómo lo dice. Me parece despectiva. Se caga en la gente que la ve", opinó Rial, contundente sobre los dichos que Susana tuvo ante las políticas que se desarrollan en su país. Es que desde que la diva se fue a vivir a Uruguay en plena pandemia, Susana suele dejar fuertes declaraciones sobre el rumbo de la Argentina.

El periodista llamó la atención al destacar a Mirtha Legrand en su descargo: "Es la número uno. Porque tiene 95 años y sigue laburando. En la pandemia se la bancó y la respetó. No es anti vacuna. Y no putea al país. Es la diva lejos, más que Susana. Mirtha es un ejemplo, Susana no".