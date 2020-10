La guerra entre las cantantes sumó un nuevo capítulo.

La guerra entre divas de la música argentina continúa: Patricia Sosa y Valeria Lynch se trenzaron en un combate mediático que disolvió su amistad, a raíz de unas fechas de shows superpuestas. Con ninguna queriendo dar el brazo a torcer, la situación terminó con chicanas y reproches de ambas partes. En un nuevo capítulo, Lynch arremetió contra su examiga y sostuvo: "Empezó a llorar en los programas de televisión".

En diálogo con Estelita -el personaje de Jey Mammón- en el programa "Estelita en casa" (América TV) la cantante se refirió a su conflicto con la intérprete de "Aprender a volar": "No lo inicié yo esto, hubo malentendidos y hubiese sido muy bueno que habláramos los dos", arrancó, crítica con lo sucedido, luego de que ambas cantantes tuviesen un show programado en la misma fecha.

"Hubo alguien que lloró por todos los programas. Yo si soy amiga de alguien voy y encaro a esa persona, no me parece una buena actitud. Para mi es embarrar la cancha seguir hablando", disparó, irónica.

Y sentenció: "A mi no me pasó nada y no es cierto que me haya superpuesto a una fecha. ¿Cuántas veces hemos coincidido varios artistas en una fecha? Un montón". "Nunca fue mi intención perjudicar a una colega, menos a una amiga. Por eso, hasta pensé en cortar mi show antes o hacer algo juntas", expresó, ante Estelita.

"Se lo comenté por Whatsapp a Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, pero los dos me bloquearon. Me pareció re infantil", siguió, disparando conta la cantante. "Pero, ¿ustedes fueron amigas?", indagó Mammón. "Sí, claro. Ella dice que dio todo por la amistad, pero la verdad es lo contrario. Vos no le echás en cara a una amiga fuiste al velorio de su mamá. Si somos amigos se supone que es una actitud que corresponde", arremetió. "Para mí, Patricia Sosa es un punto final. La gente que me conoce sabe como soy y no se cree todo esto. Yo sé de donde viene, pero no te lo voy a decir", finalizó Lynch, picante.