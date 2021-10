Insólito: desapareció la cuenta de Mauro Icardi mientras jugaba con el PSG

El perfil del delantero en Instagram, en el que tenía millones de seguidores, dejó de estar activo y se dispararon los rumores.

Con la reconciliación sellada por ambas partes, parecían haberse calmado definitivamente las aguas en las redes sociales respecto a la novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Sin embargo, cuando promediaba la tarde en Argentina, en medio del partido del PSG contra el Lille, un elemento misterioso se sumó para darle continuidad a la historia.

En una nueva fecha de la Ligue 1, el Paris Saint Germain afrontaba un duro desafío como local ante el Lille, el último campeón del torneo francés. En el banco de suplentes, con la casaca número 9, Mauro Icardi esperaba su chance. En los palcos del Parque de los Príncipes, Wanda seguía atentamente el desarrollo del partido. Y en las redes sociales, una misteriosa desaparición que aporta un giro dramático.

Mientras el equipo de Lionel Messi batallaba contra su rival, los seguidores notaron que la cuenta de Instagram de Mauro Icardi ya no estaba en la web. Con tantas idas y vueltas entre ellos, el chequeo entre seguidores y seguidos se hizo constante y a partir de un dato surgió el alerta: Mauro no sigue a Wanda. Un chequeo más exhaustivo dio cuenta que tampoco seguía al PSG. La conclusión fue inevitable: Mauro no sigue a nadie, y nadie lo sigue a él, porque la cuenta del goleador ya no figura en las redes.

¿Quién tomó la decisión de quitar de la red el perfil que se acercaba a los ocho millones de seguidores? Bordeando las 16 horas en Argentina, el goleador debería estar concentrado en el duro partido que disputaba su equipo. Es más, en el entretiempo el entrenador Mauricio Pochettino dispuso su ingreso en lugar de Messi, que había llegado al choque con algunas molestias y solo pudo aguantar 45 minutos.

Sin contar la estrategia siempre a mano del hackeo, una respuesta más obvia sería adjudicar la responsabilidad a Wanda. ¿Será un nuevo acuerdo entre las partes? Ambos confesaron que ella le revisaba el celular, y entre el sinfín de rumores que surgieron durante la crisis de las últimas semanas, trascendió que ella tenía acceso a sus contraseñas. Sin embargo, la empresaria no se manifestó al respecto. A esa altura vibraba como la más fanáticas del PSG en las gradas del Parque de los Príncipes.

En su feed de instagram, Wanda se mostró ante sus casi diez millones de seguidores con un llamativo outfit: lució un buzo negro de una de sus marcas españolas predilectas, Balenciaga, y botas de charol de caño alto a juego. Para completar el look total black sumó uno de sus exclusivos bolsos en tonalidad gris, y su peinado de recogido alto dejó ver sus aros de argolla plateados.