Inesperado: por qué Beto Casella podría empezar a trabajar "desnudo"

Beto Casella habló de su futuro laboral y desconcertó a todos. Qué dijo el conductor de Bendita TV.

Beto Casella es uno de los conductores más emblemáticos de la televisión argentina. Desde hace más de una década conduce Bendita (ex Bendita TV) en el prime time de El Nueve. Sin embargo, su carrera podría dar un giro inesperado que lo tendría lejos de la pantalla chica, subiéndose a un escenario para ser stripper.

En Socios del Espectáculo confirmaron que Beto Casella fue sondeado para integrar la obra teatral The Full Monty (inspirada en el film de 1997). En caso de aceptar, el oriundo de Haedo debería desnudarse en el escenario. "Efectivamente, me llamó el director Diego Rinaldi para sumarme al elenco de este clásico del cine y hemos hecho incluso una prueba de baile”, confirmó el líder de Bendita.

“El tema es que salen desnudos y estoy viendo porque es una tema la desnudez, sobre todo a cierta edad. No es que haya que ponerse en forma de stripper porque justamente estos tipos no lo son, pero hay pudor”, reconoció Beto Casella, quien en caso de aceptar la propuesta ya no tendría su cabeza puesta sólo en sus programas de radio y televisión.

Para finalizar, Beto Casella sentenció: “Ahí estoy. Lo estoy pensando; lo estoy evaluando. La propuesta está linda y yo lo agradezco, pero yo no lo definí todavía. No sé si me veo bailando Donna Summer en un escenario con 200, 300 personas mirando y uno solo con medias puestas”.

Beto Casella contó lo que todos querían confirmar sobre Tinelli

Beto Casella no tiene pelos en la lengua y es uno de los periodistas más picantes de la República Argentina. Es por esta situación que, en su programa de radio emitido en Rock and Pop, decidió contar lo que todos esperaban saber sobre Marcelo Tinelli. "En una plaza o en un baldío", dijo el oriundo de Haedo.

Lo cierto es que Beto Casella reveló diferentes datos sobre la vida de Tinelli, confirmando lo que muchos sospechaban. "Es una metáfora de la Argentina en estos tiempos: deambula Tinelli productora por productora, canal por canal, a ver si le dan un salón donde grabar”, comenzó diciendo el líder de Nadie nos para, y agregó: "Le debe a cada santo una vela, un cheque de Tinelli lo querés agarrar y se vuela para arriba, como los globos. Así que va a tener que grabar el programa en una plaza o en un baldío”.

“América no tiene espacio, donde solía grabar no hay lugar donde no deba guita, incluso ha recurrido a canal 9, que a mí me parecía una locura por orgullo, estás en el mismo terreno, compitiendo por el tercer lugar. Aún así, aparentemente le dijeron: “Por lo menos adelantá la mitad, porque ya sabemos que no pagás’, esto es lo que se dice, como él no lo desmiente…”, añadió Beto Casella, dando por confirmados los rumores sobre la crisis financiera que afronta Marcelo Tinelli.