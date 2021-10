Impensado: Mauro Icardi y Wanda Nara fueron unidos por sus hijas

La influencer y el deportista se mostraron unidos por una de sus hijas. Mauro Icardi y Wanda Nara atraviesan un fuerte conflicto matrimonial.

Wanda Nara y Mauro Icardi se mostraron unidos en el festejo de cumpleaños de su hija Isabella. La pareja dejó el escándalo de lado y sacó a relucir su amor por la pequeña, quien se dejó ver muy feliz en el evento familiar que protagonizó junto a sus padres, hermana y allegados.

El maquillador de la celebridad de redes, Kenny Palacios, compartió reveladoras imágenes en sus cuentas de internet, donde se pudo ver a la familia feliz, en medio de un evento acorde al estilo de vida de la pareja que causó el mayor revuelo del año. En la sección de Instagram Stories, el estilista demostró su amor por la pequeña y sus padres, a quienes felicitó.

Si bien el conflicto entre Nara e Icardi pareciera no haber terminado, por algunos datos que se conocieron recientemente que indicarían que el futbolista seguiría con sus ojos en la China Suárez, la pareja demostró su adultez y se enfocaron en el bienestar de sus hijas.

El enojo de Mauro Icardi con Wanda Nara

“Estoy podrido de que le mandes todo a la prensa. Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí ni te inventé nada. Solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmados todo lo que fue nuestros sueños de ocho años. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer”, comenzó su descargo Mauro Icardi, en alusión a una decisión que Nara había tomado.

“Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo. Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. Espero que lo disfrutes, no soy una persona de mierda. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos”, siguió el futbolista y agregó: “Soy un gran padre. Doy la vida por mis hijas. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices. No me interesa lo material, eso te lo entregué todo a vos. Siendo millonario me visto en H&M y ropa de Amazon para que te des una idea”.

“A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos. Yo no soy una mierda y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder. Ahora querés la joda, escribirte con tipos, un futbolista”, cerró Icardi.