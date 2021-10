Impensado: Icardi fue cubierto por un allegado a Wanda Nara en su desliz con La China Suárez

El jugador de fútbol habría sido apoyado por una persona cercana a la familia en su actitud infiel a su esposa.

Mauro Icardi habría sido respaldado por un allegado a la familia en los mensajes de alto voltaje que compartió con "La China" Suárez, por lo que Wanda Nara mostró su enojo en las redes sociales. Según informó Amalia Granata, se trataría de Jakob Von Plessen, el esposo de Zaira Nara.

“El marido de Zaira habría sido cómplice del Wanda Gate, lo cubrió como cuñado. Me van a decir que es mentira, pero no. Ellas dos sospechaban esto. Por eso hubo un temita ahí entre Zaira y su marido. Ellas sospecharían que se encontraron y él lo cubrió. Aparentemente ese encuentro fue cuando las dos hermanas fueron a Milán”, reveló la periodista en el ciclo radial Polino Auténtico.

Por su parte, Marcelo Polino ofreció información sobre los rumores de un encuentro entre "La China" Suárez y Mauro Icardi. “No hubo encuentro, lo confirmo yo”, pronunció el conductor de radio, quien es muy allegado a la actriz de Argentina, Tierra de Amor y Venganza.

El enojo de "La China Suárez" por las acusaciones que recibió

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencias”, comienza la carta que "La China" Suárez compartió en su cuenta de Instagram.

“Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, siguió la celebridad y agregó: “Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada”.

Suárez cerró su posteo con: “Gracias a todas las personas que me brindaron apoyo, que entienden lo que pasé y callé en el pasado, dejando que personas heridas me pongan en lugares injustos y que hoy esto se vuelve a repetir, pero ya no más con mi silencio. Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios”.