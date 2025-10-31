Impacto en la televisión por lo que se supo de Reina Reech

Conmoción por la noticia que se conoció de Reina Reech.

Reina Reech volvió a ser noticia en las últimas horas luego de trascender que fue sometida a una nueva cirugía. Según informó el periodista Fede Flowers a través de su cuenta de X (ex Twitter), la artista fue operada el pasado miércoles en la clínica Las Lomas de San Isidro, donde se le realizó un reemplazo de cadera derecha.

Esta intervención es la segunda que atraviesa en pocos meses. En agosto, la madre de Juana Repetto ya había sido operada de la cadera izquierda, dentro de un tratamiento médico destinado a mejorar su movilidad y calidad de vida. Al parecer, la famosa bailarina debió completar la intervención esta semana y ya se encuentra en su hogar.

De acuerdo con la información publicada por Flowers, la operación se desarrolló sin complicaciones y Reina recibió el alta médica ese mismo día a las 17:50. Fue trasladada en camilla hasta su domicilio, donde continúa la recuperación acompañada por su familia. Por el momento, ni la actriz ni sus hijos —Juana y Bautista Repetto— se pronunciaron públicamente sobre el tema, aunque allegados confirmaron que la evolución es buena y que los médicos quedaron conformes con los resultados del procedimiento.

El último posteo de Reina Reech

Si bien Reina aún no habló sobre su operación, sí compartió recientemente una publicación en su cuenta de Instagram. En la foto se ve a su hija Juana Repetto junto a su nieto Toribio, celebrando un logro escolar. “¡Vamooo Toro! Ganó el rojo, yujuuuu”, escribió la abuela orgullosa, sin hacer mención a su estado de salud.