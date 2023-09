Guido Süller reapareció y dijo lo que Silvia Süller no quería que se sepa: "Paga"

Guido Süller se mostró completamente enojado por una situación ocurrida con su hermana Silvia Süller. La confesión del mediático.

Guido Süller es una personalidad de la farándula argentina que a su vez trabaja como arquitecto, actor, fue comisario a bordo y tiene un restaurant. Alejado de la televisión, el mediático volvió a aparecer en pantalla pero sumamente enojado con su hermana Silvia Süller por un motivo que nadie esperaba.

Mientras está al frente de negocios vinculados a la gastronomía, Guido Süller regresó a la televisión y no como protagonista de algún programa. El móvil de A La Tarde conducido por Karina Mazzocco en América TV, lo interceptó para hablar de un episodio delicado como la muerte de sus padres, motivo por el cual explotó de furia.

"Yo con mi familia estoy totalmente alejado. Mi familia se terminó cuando murieron mis padres. No me gustó cómo se portaron mis hermanos, así que me alejé", lanzó molesto por lo ocurrido. "Yo tengo tres hermanos. Me alejé y estoy tratando de hacer una nueva vida sin ellos", añadió el actor. En ese momento habló del vínculo nulo que actualmente tiene con su hermana Silvia Süller por estos hechos familiares. "Yo estaba para ella, no ella para mí. Todo tiene un límite. Cuando el vaso se llena y la gota rebalsa, ya no hay vuelta atrás. Uno no tiene la obligación de estar ayudando y siendo condescendiente, agachando la cabeza toda la vida", indicó.

Además, Guido explicó porque su hermana no aparece en los medios televisivos: "Silvia quedó un poco atrapada en los 90. Silvia cobra por las notas. La televisión está en crisis. Ya nadie le paga a nadie. A ella no sé si le importa tanto la fama. Le importa más el dinero. Y como no pagan, no viene". En última instancia, también le tiró un palito a sus otros hermanos, todo en el contexto del fallecimiento de sus padres: "Mi hermano estaba para robarle la jubilación a mis padres. Y yo trataba de arreglar una casa vieja, que tenía humedad y rajaduras. Silvia no estaba directamente".

La insólita confesión de Silvio Soldán sobre su vida amorosa: "La voy a engañar"

Silvio Soldán reapareció con una insólita declaración sobre su vida amorosa. El reconocido conductor hizo un fuerte descargo sobre su forma de relacionarse y confesó por qué es infiel.

En diálogo con María Laura Santillán para Infobae, Soldán contó que disfruta mucho la vida en pareja pero que muy pocas veces siente que sus vínculos van a prosperar. "Siempre tuve convivencias. Habré convivido con 14 mujeres. Un año. Tres años. Cinco años. Ocho meses. Pero bajo el mismo techo", reveló el conductor.

Asimismo, evaluó su forma de relacionarse: "La relación más larga será Silvia (Süller) tal vez. Nunca me puse a hacer cálculos. No sé si fueron 7 años. Nunca me aguantaron tanto". Luego, profundizó: "Por eso la pareja que tengo actualmente, una chica muy jovencita para mi edad, tiene 56 años, una chica grande que al lado mío es una criatura de jardín de infantes, vive en su casa y yo en la mía".

En este marco, reveló por qué le cuesta mantener la fidelidad. "Las cosas superpuestas que hay en la vida... A mí me fueron infiel muchas veces y yo también fui infiel muchas veces. No sé si te queda claro. Soy absolutamente fiel hasta que noto que está por ocurrir algo”, confesó. Luego, sumó: "Cuando veo que la cosa se rompe, que ya no sirve más, ahí me pongo infiel. Mientras la cosa vaya bien, como con esta chica ahora, pasarán siglos y jamás la voy a engañar".