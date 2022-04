Grave acusación de Matías Defederico contra Cinthia Fernández: "Antes de casarnos"

Cuando parecía que por fin había paz entre Cinthia Fernández y Matías Defederico, un nuevo conflicto los enfrentó en las redes.

No es secreto para nadie que Cinthia Fernández y Matías Defederico se sacan chispas cada vez que tienen que resolver algún tema relacionado a sus hijas. En más de una oportunidad, la bailarina denunció públicamente que el ex futbolista no le paga la cuota alimentaria de las tres hijas que tienen en común y que no cumple con lo acordado con abogados de por medio. Sin embargo, en esta ocasión, el deportista salió a responder.

En primera instancia, el ex esposo de Cinthia Fernández compartió una imágen de la sentencia de divorcio donde explica la atribución del hogar conyugal y escribió 4 puntos: "1- El que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre, que compré con plata mía antes de casarnos, (que yo se las dejé a mis hijas es otra historia que no contas). 2- Si vos te atribuís la vivienda, vos tenes que pagar tus impuestos, como yo pago los míos. 3- Si no tenes 600k para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600.000 UDS? sé un poco más agradecida y hablá con criterio. 4- Y que se venga otra perimetral por atender por Instagram, besis".

Matías Defederico y Cinthia Fernández recién casados.

Rápidamente, Cinthia Fernández utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para aclarar que la casa la compraron estando casados y adjuntó capturas de pantalla donde se ve la fecha exacta en la que se comunicó con ella la dueña anterior de la vivienda que los felicitó por la compra y un recorte de una noticia del día de su casamiento. Como si eso fuera poco, insistió en que está dispuesta a pagar la mitad de la deuda de ARBA y le recordó a Defederico que le debe 4 millones de pesos de la cuota alimentaria de las niñas.

Grave acusación de Matías Defederico contra Cinthia Fernández.

Matías Defederico intimó a Cinthia Fernández

El ex futbolista hizo pública una foto de la carta documento que le mandó en enero del año pasado a Cinthia Fernández. En primera instancia la intimó a pagar el 25% del alquiler de la casa donde está viviendo junto a sus hijas. En segundo lugar le exigía que responda por la deuda de ARBA. Y por último le obligaba a dejar de exponer públicamente a sus hijas a través de las redes sociales, donde según él, la bailarina estaría lucrando con la imagen de las pequeñas y oteniendo rédito personal de eso.

Grave acusación de Matías Defederico contra Cinthia Fernández.

Defederico escribió: "Acá se muestra mi carta documento con fecha 7/1/21, donde tanto se me ha criticado por pedir un alquiler es a ella por su parte de la casa, dinero que obviamente iba a saldar la deuda de ARBA, ya que la casa está a mi nombre y el embargo es contra mí. En el punto dos está claro que al vivir ella ahí, debe pagar impuestos, expensas y demás del inmueble, tal como se acordó en el divorcio. Y punto tres, de yapa, sacar a las nenas de la exposición mediática ya que no estaba de acuerdo con muchas cosas. Pero aún sigo esperando respuesta del juzgado hace más de un año, sin contar el beneficio propio que ella gana al exponerlas. Sigo esperando a la justicia con estas cositas hace más de año y medio".