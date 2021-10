Gonzalo Heredia habló de la supuesta infidelidad de La China Suárez a Vicuña

Tras haber sido señalado como el responsable de la separación entre La China Suárez y Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia rompió el silencio y habló sobre el escándalo que tiene en vilo a toda la farándula argentina.

María Eugenia "La China" Suárez está en boca de toda la farándula argentina. Luego de haber sido la tercera en discordia de la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la actriz fue acusada de haberle sido infiel a Benjamín Vicuña con Gonzalo Heredia. Consciente de esto, el galán argentino rompió el silencio y se refirió a los rumores que lo involucran con el conflicto.

Por medio de una publicación que hizo a través de su cuenta de Twitter, Heredia sorprendió a sus seguidores y publicó un meme de la periodista y escritora Beatriz Sarlo que dice: "Conmigo no, Barone". Dicha escena justamente corresponde a una discusión que la escritora tuvo hace varios años en 678 con Orlando Barone.

De alguna forma, Gonzalo Heredia intentó defenderse de las críticas y acusaciones que le llegaron en las últimas horas, y luego de que Yanina Latorre filtrara algo de información acerca del tema. Todo se dio en el marco del caso Wanda Nara, Mauro Icardi y "La China" Suárez. En medio de los problemas que rodean a los protagonistas, la panelista de LAM reveló detalles que involucran al galán de "La 1-5/18", telenovela exitosa en El Trece.

"La China" Suárez y Gonzalo Heredia trabajaron juntos en "Argentina, tierra de amor y venganza".

En caso de que Heredia haya estado con "La China" Suárez, no sólo sería un problema para Vicuña sino también para el actor argentino, teniendo en cuenta que según Yanina en aquel momento se encontraba en pareja con Brenda Gandini, actriz de la que se separó hace poco tiempo de manera escandalosa.

Por qué se separaron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini

De acuerdo a lo que indicó un integrante de Pol-Ka a Paparazzi en septiembre pasado, Brenda Gandini estalló de furia con Gonzalo Heredia a la salida del teatro Metropolitan, donde trabajan en la obra "Desnudos". "Conmigo no vas a joder ni un minuto. Soy muy buena, pero no me van estas cosas para nada. No te quiero ni ver fuera del trabajo", le manifestó.

En tanto, agregaron que la pareja no venía pasando por un buen momento y que parece que Heredia le fue infiel a Gandini: "Está claro que venían muy mal de antes, pero ella no se bancó ni un poco lo que él hizo y le pidió que se vaya de la casa en la que viven con sus hijos. El agarró un bolso y se fue a un departamento en la zona de Pilar. Algunos bromean que se va a ir a vivir con Gonzalo Castro".

Yanina Latorre acusó a La China Suárez de haberle sido infiel a Benjamín Vicuña con Gonzalo Heredia

Con el objetivo de investigar si eran ciertos los rumores que vinculaban a Mauro Icardi con "La China" Suárez en plena relación con Wanda Nara, Yanina Latorre consiguió una polémica información de otro tema muy sensible: el divorcio de Benjamín Vicuña y la ex Casi Ángeles. "Ella lo cornea a él, él la descubre con un actor mega conocido. Es protagonista de un gran éxito. Vicuña descubre la infidelidad por teléfono, ella no lo niega. Es que un actor con el que habría un vínculo, conocido de él", aseguró Yanina en Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

Además, la panelista reveló que el presunto tercero en discordia "está casado con una actriz", que "la mujer del actor se enteró" y que "por respeto a los niños involucrados de por medio, no revelaría los nombres". "Se perdonaron los cuatro. No voy a decir el nombre, porque siguen juntos y hay niños de por medio. Era su amante. Fijo y durante mucho tiempo. Ella le pidió perdón (a Vicuña) y se amigaron. Entonces él le compró la (nueva) casa, pero ella reincidió con el actor, se ve que había fuego", sumó la ángelita.