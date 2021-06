Gastronómicos indignados con Alex Caniggia y su nuevo emprendimiento de venta de hamburguesas

Luego de su polémica salida de MasterChef Celebrity 2 el mediático Alexander Caniggia decidió poner en venta las "Xela Burguers" que lo popularizaron en el reality,

El exparticipante de MasterChef Celebrity 2 Alexander Caniggia decidió capitalizar los aprendizajes que le dejó el reality y lanzar a la venta la hamburguesa gigante -que llamó "Xela Burguer"- con la que conquistó a los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Lo que no se esperó fue la dura carta abierta de los gastronómicos hamburgueseros cuestionando el producto del mediático hijo de Mariana Nannis y "El Pajaro" Caniggia. "Dedicate a lo tuyo y no nos robes el trabajo", lanzaron, contundentes.

La carta fue difundida en un vivo de instagram de radio Mitre y dice: “Queridos amigos, la verdad da vergüenza ajena lo de este muchacho, cocinero guionado, sabiendo como están las cosas en estos tiempos para los gastronómicos, no se le ocurre mejor idea que hacer esta payasada y a un precio irrisorio, pasado de moda”.

El documento está firmado por el dueño de Byra Beer House, llamado Gustavo, quien agregó: “¿Qué idea tiene de gastronomía real? Alex, hacenos un favor a todos y dedicate a lo tuyo que es el conventillo mediático y no nos robes el trabajo”.Horas antes, la periodista de espectáculos Pía Shaw reveló los detalles del proyecto culinario de Caniggia. “Es una hamburguesa pero del tamaño de una pizza. Va a ser algo nunca visto, porque es especial en todo sentido. No es para una persona, sino que pueden comer más o menos unas cinco personas, no es algo individual”, contó en El Espectador (CNN Radio).

El lanzamiento consistirá en una edición limitada de solo 1000 hamburguesas que, en palabras de "El Emperador", son de "pura carne" y tendrán un costo de $6969. El plato incluirá papas fritas especiales y la hamburguesa estará acompañada por cebollas caramelizadas, huevo frito y panceta. A su vez, el producto saldrá a la venta este viernes 18 de junio y se entregará en una caja de madera con la cara de Caniggia grabada. Como si fuera poco, la compra vendrá con un código QR en el que se entregarán distintos premios, entre ellos la posibilidad de conocer al hijo de Mariana Nannis.

“Me parece que si quería hacer algo exagerado podría haber resaltado por otros lados, como la calidad de los productos. La verdad que ganas de comerla no me dan", sentenció el influencer gastronómico Leno, autor del blog Burgerfacts, en diálogo con Mitre Live.