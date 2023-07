Fuerte repudio contra Charlotte Caniggia por un polémico video: "¿Existirá algún chofer mudo?"

Charlotte Caniggia fue repudiada en las redes sociales por un controversial video que publicó en sus redes, burlándose de un taxista.

Charlotte Caniggia hizo un polémico comentario sobre los taxistas y fue repudiada en las redes sociales. La influencer, quien suele compartir los más diversos detalles de su día a día en las redes sociales, sorprendió a todos sus seguidores al hacer un insólito comentario sobre los choferes privados. El clip se volvió viral en las redes y, mientras algunos usuarios se lo tomaron con humor, otros consideraron que sus dichos fueron sumamente irrespetuosos.

Charlotte es conocida por su sinceridad, su tendencia a hacer chistes y su manera descontracturada de comunicarse con sus seguidores. Por esta razón, publicó una historia de Instagram en la que aparece adentro de un taxi, mientras de fondo se escucha la voz del conductor. Rápidamente, el video se viralizó y muchos usuarios opinaron que su actitud estuvo fuera de lugar.

Al comienzo del video, se puede ver a la influencer con cara de fastidiada debido al tráfico que había en la Ciudad de Buenos Aires. De fondo, se escucha al taxista quejándose por el embotellamiento. “Cuando vos tenés este problema que están todos amontonados y todos quieren salir, lo mejor es tener paciencia”, dice el hombre. "Es verdad", contesta Caniggia. Debajo, la diva escribió, indignada: "Odio este tráfico". En otro clip, agregó: "¿Existirá algún chofer que sea mudo y no hable?".

Charlotte Caniggia reveló la verdad sobre su relación con sus padres

Recientemente, la exparticipante de El hotel de los famosos (El Trece) habló sobre un tema personal del cual normalmente no suele profundizar: su relación con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Caniggia. La mediática habilitó la caja de preguntas en su Instagram y respondió a todas las dudas de sus seguidores, incluso las referidas a su vida íntima. "¿Te llevás bien con tus papás?", le consultó un seguidor.

Fiel a su estilo, Charlotte no se quedó callada y se sinceró: "No. No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos". Luego, explicó el motivo de su decisión: "Cuando se separaron, me dieron la espalda ambos. Sólo me hablaban para buscarme pelea o me hablan mal".

Lejos de mostrarse triste por esto, dejó en claro que ya aceptó que su vínculo con sus padres sea así: "Ya no me importa pero sí lo pasé muy mal y estuve muy triste con esa situación", reconoció. Más allá de esto, tiene una muy buena relación con su hermano, Alex Caniggia, quien recientemente, se convirtió en padre por primera vez.