Charlotte Caniggia: el antes y después de la influencer

La hija de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia construyó su propia carrera en el país y sus retoques estéticos no pasaron desapercibidos. Descubrí el antes y el después de la joven.

Charlotte Caniggia es uno de los personajes mediáticos del momento junto a su hermano Alexander: además de ser mellizos ambos son hijos de Mariana Nannis y el aclamado futbolista Claudio Paul Caniggia, quienes construyeron su vida rodeada de lujos en Marbella.

Charlotte desembarcó en la Argentina teniendo participaciones principales en importantes realities como Bailando por un Sueño, donde sorprendía noche a noche con sus ocurrencias y sus declaraciones que muchas veces dejaban en jaque a Tinelli. Desde 2012 su aparición en los medios fue creciendo y se caracteriza por su sinceridad a la hora de opinar.

Sin embargo, no sólo sus intervenciones son motivo de análisis: en los últimos años estuvo en boca de todos los programas de espectáculos por los notables retoques estéticos que se realizó, y acabaron por cambiarle la cara.

El sorprendente antes y después de Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia cambios de look

Antes de saltar a la fama, podía verse a la joven Charlotte con su color de pelo castaño natural y sin intervenciones en la nariz y pómulos. Por esas épocas era evidente el parentesco que la unía a sus padres por el gran parecido físico y aún más con su hermano mellizo Alexander Caniggia.

Poco tiempo después de su adolescencia llegó el primer cambio trascendental, con el que se asemejó al look de su madre: el rubio platinado la acompañó mientras daba sus primeros pasos como modelo en España, y que perduraría incluso hasta su debut en Bailando por un Sueño. Años después el cambio se hizo notar.

Charlotte se operó completamente: aumentó el tamaño de su busto, se sometió a una liposucción, e hizo algunos cambios en su nariz. Sin embargo, la modificación que se llevó todas las miradas fue el evidente aumento en el tamaño de los labios. "Me puse 130 de lolas para sentirme más sexy y madura" había declarado la influencer a una reconocida revista.

Para 2016 los retoques volvieron a ser protagonistas, en paralelo a su vuelta a Bailando por un Sueño. En diálogo con Mirtha Legrand, había confesado que el aumento de busto le provocaba grandes dolores corporales, por los que finalmente se redujo el pecho.

El vínculo de Charlotte y sus papás

Luego de la escandalosa separación de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en medio de denuncias por violencia y abuso sexual, entre otras, Charlotte fue consultada sobre la relación que tiene con sus progenitores. "No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos. Cuando se separaron, me dieron la espalda ambos. Sólo me hablaban para buscarme pelea o me hablan mal", aseguró. Además, en un picante ida y vuelta con sus seguidores agregó que "ya no me importa pero sí lo pasé muy mal y estuve muy triste con esa situación".