Charlotte Caniggia reveló el calvario que vive con su familia: "Me dieron la espalda"

Charlotte Caniggia se sinceró en redes sociales sobre cómo es actualmente el vínculo con Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis tras su escandalosa separación.

Charlotte Caniggia se despachó en sus redes contra sus padres con una durísima revelación sobre cómo está actualmente su vínculo con ambos. "Me dieron la espalda", aseguró la mediática en sus historias de Instagram, donde decidió abrir su corazón para que sus seguidores le consultaran lo que quisieran de su vida.

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se separaron hace ya unos años en medio de una fuerte polémica, con denuncias de violencia de género y abuso de por medio. En aquel entonces, Alex Caniggia no dudó en ponerse del lado de su madre y atacar con todo, tanto mediáticamente como en redes sociales, al exfutbolista. Por su parte, su hermana Charlotte buscó no tomar partido por ninguno de los dos en especial e intentó mediar para que el conflicto no siguiera escalando, algo que no consiguió.

En medio de sus vacaciones en Marbella, y tras abandonar la segunda temporada de El hotel de los famosos (El Trece), la mediática se abrió a sus seguidores y respondió en sus historias de Instagram toda clase de preguntas íntimas. "¿Te llevás bien con tus papás?", le consultó un follower a Charlotte, quien no dudó en revelar cómo está actualmente su relación con sus padres.

Directa y sincera, Charlotte comenzó asegurando: "No. No tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos". "Cuando se separaron, me dieron la espalda ambos. Sólo me hablaban para buscarme pelea o me hablan mal", agregó la mediática, recordando con tristeza la violenta separación de Claudio Caniggia y Mariana Nannis, que vive en Marbella, donde actualmente también se encuentra Charlotte.

La dura publicación de Charlotte Caniggia sobre cómo se lleva con sus padres.

Además, Charlotte reconoció que no se habla con ninguno de sus padres y concluyó: "Ya no me importa pero sí lo pasé muy mal y estuve muy triste con esa situación". De todos modos, la mediática sí mantiene una buena relación con Alex y se la vio muy feliz con la noticia de que pronto será tía.

Alex Caniggia filtró una intimidad en El Trece y puso incómoda a una participante: "Un pedito"

En una de las pantallas del estudio de Los Desconocidos de Siempre se pudo ver a la mujer junto a una lujosa mesa lista para que los comenzales se sentaran, como muestra de un día de trabajo suyo. Caniggia no pudo evitar hacer un comentario subido de tono en alusión a esa imagen.

"¿Qué es lo que nunca hay que hacer en la mesa?", preguntó el exparticipante de Bailando por un sueño. "Además de eructar y tirarse un pedo, por ejemplo. Igual yo a veces me tiro algún pedito, algo. Les juro, es como que digo mejor afuera que adentro", agregó Caniggia y todos se echaron a reír, aunque la concursante soltó una risa nerviosa e hizo un incómodo silencio. Walter Queijeiro rompió la tensión al rematar entre risas: "Doy fe", para aseverar que lo relatado por Alex era cierto.

"No apoyar los codos. La servilleta enla falda. Cuando se termina de comer, los cubiertos van paralelos y no cruzados", enumeró la experta sobre las acciones que no hay que practicar a la hora de almorzar o cenar en un evento público importante según las normas de protocolo y ceremonial.