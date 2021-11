Fue figura de Telefe, se alejó de los medios y ahora vende hamburguesas caseras

El ganador de Gran Hermano Famosos reveló de qué vive hoy en día y cómo se siente alejado de los medios.

A 14 años de ingresar en las casas de millones de argentinos a través de Gran Hermano y luego de varios años alejado de los medios, Diego Leonardi charló con un portal y reveló de qué vive actualmente. Además, el exremisero contó que tiene una vida feliz fuera del ambiente mediático pese a que le costó bastante acostumbrarse a ser reconocido en la calle: "Con el tiempo lo aprendí a manejar y puedo decir que mi vida me encanta".

Diego Leonardi era uno de los participantes favoritos del público para quedarse con la cuarta edición argentina de Gran Hermano realizada en el 2007, pero la famosa espontánea de Marianela Mirra lo dejó sin esa posibilidad de forma sorpresiva. Al ver el nivel de popularidad que tenía Leonardi, la producción del reality de Telefe le dio la oportunidad de tomarse revancha y lo invitó a Gran Hermano Famosos, edición que terminaría ganando luego de derrotar en la final a la modelo Jacqueline Dutrá.

En diálogo con TN Show, el exremisero reveló de qué vive hoy en día: la venta de hamburguesas caseras, con su propia receta. Tiene de pollo, de soja, de verdura, de jamón y queso y otros sabores, se las vende a granjas y carnicerías por caja y reconoció que le "va muy bien". "Las empecé a hacer cuando tenía negocio, así que después de que lo cerré me enfoqué a esto", detalló Diego Leonardi.

Diego Leonardi fue el ganador de Gran Hermano Famosos

La posibilidad de volver a la tele

Diego Leonardi nunca anheló ser famoso sino que se anotó a Gran Hermano para poder comprarse una casa. Por eso no sorprendió que se alejara de los medios tras conseguir ganar Gran Hermano Famosos. "Lo haría siempre que sea algo divertido o productivo. Para hablar de mi pasado no voy más. Yo no vivo de la TV y los 5 minutos de fama a mí no me suman", contó Leonardi sobre la posibilidad de volver a la televisión. De todos modos, el ganador de GH Famosos se siente agradecido al reality.

"Siempre voy a dar las gracias por la oportunidad de haber podido recuperar mi vida, mi libertad y volver a sentirme parte de esta sociedad prejuiciosa que siempre está mirando la paja del ojo ajeno", explicó el exremisero en su diálogo con TN Show.

Su relación con Marianela Mirra

La cuarta edición de Gran Hermano se llevó a cabo en el 2007 y sorprendió por las excelentes mediciones de rating que alcanzaron gracias a los intensos conflictos que se vivieron en la casa. Se trata de una temporada muy recordada porque fue la de la famosa espontánea de Marianela Mirra contra Diego Leonardi, quienes tenían una buena relación. "Si ahora hablamos de juego, me pareció bueno implementar esto. Me parece doloroso pero siento una permanente diferencia y lo veo ganador, le doy tres votos Diego. Yo lo quiero mucho", sorprendió Mirra al meterse al confesionario.

Marianela Mirra cuando le hizo la espontánea a Diego Leonardi en GH 4

La "traición" quedó en evidencia al finalizar la gala cuando alguien desde afuera de la casa gritó: "Diego, Marianela te hizo la espontánea". "Ella le mordió la mano al que le dio de comer. No nos hablamos más porque ella vive en Tucumán y se lleva mal con la mayoría del grupo, por no decirte con todos", le contó Leonardi a TN Show a casi 15 años de aquella situación. De todos modos, el exremisero reconoció que si se la volviera a cruzar, "le volvería a extender la mano", aún a sabiendas que lo "va a volver a morder". "No tengo nada en contra de ella", cerró Leonardi sobre su nula relación actual con Marianela Mirra.