Flor de la V, picante sobre la nueva vida de Silvina Luna: "Hippies con tarjeta de crédito"

La actriz y humorista habló sobre su excompañera de Telefe y su nuevo camino espiritual.

La actriz y productora Flor de la V acompaña a Karina Mazzocco como panelista en su nuevo programa en América Tv y, fiel a su estilo, atendió a todos. Entre sus filosas opiniones sobre la farándula, se refirió a la nueva vida de la ex Gran Hermano Silvina Luna en Panamá, conectada con la naturaleza y el mundo espiritual.

“Es una refundación de su vida lo que hizo Silvina Luna. ¿Qué opinás?”, preguntó Karina Mazzocco en A la Tarde sobre los cambios que está transitando la mediática, completamente alejada de la televisión. Sin pelos en la lengua, Flor dio una muestra de su ácido humor y lanzó: “Hippies con tarjeta de crédito. Muy bien la gente".

A continuación, compartió su teoría sobre la futura "coach ontológica" con quien trabajó en Telefe cuando hacían La Pelu. "Debe estar saliendo con un chamán porque yo la conozco a la Luna”, ironizó. En este sentido, justificó su punto de vista y expresó: “Ella se compenetra con la persona con la que sale". "Después el psicólogo puede hablar, pero ella sale con un DJ y se pone a hacer DJ, a tocar música. Ahora está saliendo con un chamán y le pegó la onda mística”, agregó.

Silvina Luna dejó su vida en Argentina para conectarse con la naturaleza y se instaló en Bocas del Toro, Panamá. Según cuenta en sus redes sociales, la modelo se encuentra en la búsqueda espiritual y en la actualidad se dedica al “coaching ontológico”. A su vez, lanzó un proyecto al que llamó Simple y Consciente.

Flor de la V cargó contra Pampita y su reality show

En el debut de Karina Mazzocco en la conducción de A la tarde, Flor de la V hizo gala de su humor y opinó sin filtros sobre distintos personajes de la farándula dentro de los que aparece la modelo Carolina "Pampita" Ardohain quien se prepara tanto para dar a la luz a su beba como para lanzar el reality show sobre su vida.

"Pampita es una máquina de facturar", lanzó Flor al tiempo que bromeó: "Ella te va a vender la placenta apenas salga la beba del cuerpo". Para no herir susceptibilidades, su par en el panel Sabrina Rojas completó la idea: "Creo que Pampita es una chica que factura mucho y que no le hace falta, más que ella ha pedido piedad para preservar su vida privada. Después de esto no hay forma de poder reclamar el día de mañana 'no se acerquen a mi vida privada'”.