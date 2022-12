Flavio Mendoza enfureció contra su público en medio de una obra: "Conchuda"

Una mujer le recriminó una situación y el actor y director teatral le contestó de una manera contundente. El video.

Flavio Mendoza se mostró completamente enojado con su público y lo demostró en plena presentación de una obra de teatro en el Parque Comercial Avellaneda. Una mujer lo sacó de sus casillas luego de tratarlo de rata, ya que le pidió que haya aire acondicionado para combatir las altas temperaturas adentro del espacio cultural.

La escandalosa situación fue replicada por El Run Run del Espectáculo, la sección en Crónica TV a cargo de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio. "¡Poné un aire, rata!", se escuchó gritar por parte de varios integrantes del público que asistió al espectáculo teatral.

"Hay tres o cuatro conchudas que se quejaron", expresó el creador de Stravaganza. "Hay cuatro aires acondicionados, conchuda. No hay ningún circo que tenga aire acondicionado. La próxima ¿sabés qué? Te vas de Reina Reech a bailar". lanzó muy furioso.

"¿Qué conchuda? Sos un maleducado", contestó la mujer en cuestión, y agregó: "Tus bailarines también se cagan de calor, eh". Luego, Flavio concluyó el descargo destacando el trabajo de los productores a cargo de la realización de la obra de teatro mientras seguía insultando al aire.

Flavio Mendoza contó lo que nadie sabía sobre Nito Artaza

Flavio Mendoza apuntó contra Nito Artaza y expuso la terrible experiencia laboral que tuvo con su colega. Aunque tanto el acróbata como el actor trabajaron en conjunto durante muchos años, su vínculo no finalizó de la mejor manera y Mendoza expuso los detalles de esta escandalosa relación.

En diálogo con Detrás de Escena, ciclo radial emitido por AM540, Flavio Mendoza habló de los inicios de su famoso show Stravaganza y reveló que todo inició después de haberse quedado sin trabajo "de la noche a la mañana". "Te voy a contar cronológicamente cómo fue todo: a mí me dejó sin trabajo de un día para el otro Nito Artaza, quedé en Pampa y la vía y la que primero dijo que fuera a trabajar al boliche Keops de Carlos Paz, donde se hacían shows hot, fue Gladys Florimonte", empezó por decir el artista.

"Si no hubiera sido por Gladys, no sé qué habría pasado. Llamé a Giordano, el dueño de Keops, me fui a Carlos Paz a hacer las noches hot de los jueves. En eso, Hernán Piquín tuvo un accidente y entré a reemplazarlo en la revista Carnaval de estrellas, con Guinzburg y la Cirio", continuó Mendoza sobre todas las situaciones que empezaron a acomodarse para que pudiera tener su propio show. Luego concluyó sobre el tema: "A Giordano le gustó tanto lo que hacía en su boliche que un día me contó que estaba creando un teatro. Al año siguiente vi el mega teatro que estaba construyendo y me propuso armar un espectáculo".

Sin embargo, el artista no pudo perdonar la actitud de Artaza sobre el vínculo laboral que tenían pese a que se le abrieron varias puertas tras su desvinculación. "Nito de la noche a la mañana me dejó sin trabajo. Estábamos haciendo una revista y como estuve con Nito por más de 15 años, ni firmaba contrato yo; iba y trabajaba", detalló.