Filtraron detalles del vínculo entre Tinelli y Nico Occhiato: "Tiene ganas"

Marcelo Tinelli y una relación impensada en el mundo del espectáculo. Según trascendió, el conductor de El Trece buscará innovar en nuevas plataformas.

Marcelo Tinelli se reunió con Nico Occhiato y los detalles de este cónclave se conocieron con el correr de las horas. Al parecer, el conductor de Canta Conmigo Ahora está buscando nuevos horizontes y es por eso que inició (o eso pretende) una relación laboral con el dueño de Luzu TV.

Fue Estefi Berardi quien, en Mañanísima, contó las ideas de Tinelli para 2023: "Por ahora no tiene planeado hacer televisión. Estuvo reunido, que me llamó mucho la atención, con Nicolás Occhiato. Sabemos que él es dueño de un medio digital que le va muy bien y la rompe. Todas las marcas buscan a Luzu. Y bueno, lo vi a Tinelli que fue a visitar los estudios. Subió una foto con Nico".

"Tiene ganas de hacer cosas en otras plataformas. Tiene ganas de volver a hacer una especie de Showmatch y de volver al humor. Pero no sabe en qué plataforma. No habló de canal sino de plataforma. ¿No querrá llevar una especie de Showmatch a Luzu? Él quiere ser más productor en diferentes plataformas saliendo un poco de la tv abierta por el momento. Se corre del rol de conductor", agregó Estefi Berardi sobre Tinelli, quien confirmó en redes sociales que su vínculo con El Trece culmina a fin de 2022.

Tinelli contó la verdad de su relación con Guillermina Valdés: "Había un pacto"

Marcelo Tinelli se expresó luego de que Guillermina Valdés participara en ¿Quién es la máscara? y reveló la verdad sobre su relación actual con quien fu esu pareja. Luego de que la actriz protagonizara un programa de Telefe que compitió hasta último momento con Canta Conmigo Ahora en la batalla por el rating, el conductor de El Trece no dejó lugar a dudas: "Había un pacto".

Consultado por LAM sobre su opinión al observar a Guillermina Valdés aportando su talento en la competencia, Marcelo Tinelli fue contundente: dio a entender que actualmente no se entera de las novedades laborales de su expareja, ya que no le contó acerca de su incursión en Telefe debido a un pacto de confidenicialidad.

"No me molestó, cero. Conociendo a las personas no creo que haya sido así para nada. Son especulaciones que puede hacer cualquiera", sentenció Tinelli. Luego, en LAM le consultaron: "¿Ella te comentó que iba a estar en el programa o no te dijo nada?". Dejando en claro que ya no tienen la misma comunicación que antes, Marcelo Tinelli reveló que Guillermina Valdés no le confió su secreto laboral: "No, creo que había un pacto de confidencialidad. Así que no (me dijo nada) pero está todo bien".