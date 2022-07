Filtran que Rodrigo De Paul está caliente con Chiqui Tapia: "Que me deje en paz"

Una persona del círculo íntimo de Rodrigo de Paul reveló la picante frase que el futbolista habría dicho sobre Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

Una persona del equipo de Rodrigo de Paul filtró que el futbolista estaría muy enojado con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien advirtió que se puede quedar afuera del Mundial de Qatar 2022 si no soluciona pronto su conflicto legal con su expareja Camila Homs, quien le está reclamando una gran suma de dinero tras su divorcio.

Esta persona conversó con Juan Etchegoyen, periodista de Mitre Live, y le brindó todos los detalles sobre la interna entre De Paul y "Chiqui" Tapia. Además, sacó a la luz una furiosa frase que el futbolista habría tirado dirigida al presidente de la AFA.

"'El Chiqui' Tapia se metió, casi como un periodista de espectáculos, en el conflicto legal de Rodrigo De Paul y Camila Homs. Tengo información caliente para aportar”, comenzó el conductor. Y reveló que "una fuente muy importante" del equipo del deportista le filtró información sobre este conflicto.

"Esto es un escándalo total. Me cuentan que estas declaraciones del 'Chiqui' Tapia generaron muchísimo revuelo y que tanto De Paul como todo su equipo tienen calentura total. Me cuentan que hay un enojo generalizado, que a De Paul no le habría gustado nada que el Presidente de la AFA salga a dar declaraciones sobre él, y menos que se meta en su tema personal”, sumó Etchegoyen.

En este sentido, se dice que De Paul creyó "innecesaria" la declaración de "Chiqui" Tapia sobre que podría quedar fuera del Mundial. "Hasta me dijeron una frase que también la vamos a poner en potencial, por supuesto. De Paul habría comentado una frase fuerte sobre Chiqui Tapia: 'Que se meta en sus quilombos y me deje en paz'", subrayó el conductor.

Por último, Etchegoyen filtró que según este fuente, De Paul "quiere solucionar las cosas con su ex, pero que todo le parecería un abuso". "Me refiero al trato económico, o por lo menos lo que pide Camila. Hay descontento del jugador con Tapia. Esto podría terminar con Rodrigo de Paul fuera del Mundial, es uno de los jugadores clave para el equipo", cerró.

La palabra de Camila Homs sobre la posibilidad que De Paul quede fuera del Mundial

Camila Homs fue entrevistada sobre el conflicto de De Paul con la AFA. En diálogo con Momento D (El Trece), la modelo destacó en su descargo que no tiene nada que ver con esta polémica y que incluso desea lo mejor para su expareja. “La verdad es que no considero que yo sea culpable de que Rodrigo juegue o no el Mundial". expresó. Y deseó: "Yo espero que haya posibilidades de que se pueda arreglar todo cuanto antes y no le impidan a él jugar un Mundial, que sé que es algo que lo anhela un montón desde hace años”.