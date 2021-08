Fernando Burlando será el abogado de Florencia Peña y ya hay polémica

El abogado llevará adelante las denuncias por los ataques machistas contra la actriz y conductora de Flor de equipo.

El mediático abogado Fernando Burlando tomó la defensa de la actriz Florencia Peña tras los ataques de misoginia y machismo que recibió en redes sociales de parte de los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y Waldo Wolff, a los que se acusa de "discriminación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violencia de género, psicológica, mediática, y simbólica". Fuentes confiables confirmaron a El Destape que la noticia no cayó bien dentro de Actrices Argentinas, ya que Burlando también representa a Thelma Fardin, actriz que denunció a Juan Darthés por violación.

Invitado al programa A la tarde, con Karina Mazzoco (América TV) Burlando se refirió a las denuncias y tildó de "cagón" al diputado nacional Fernando Iglesias, quien ahora sostuvo que nunca se refirió a la artista cuando denunció "escándalos sexuales" en la residencia presidencial luego de que se filtrara la visita de la actriz a la quinta de Olivos a comienzos de la pandemia por la crisis que atravesaba el sector audiovisual y teatral. Burlando patrocina la denuncia de Peña contra los macristas Fernando Iglesias y su compañero de bancada Waldo Wolff, a los que acusa de "discriminación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violencia de género, psicológica, mediática, y simbólica".

"Los protagonistas de este hecho brutal de violencia de género son funcionarios a los que todos nosotros les pagamos el sueldo. La Ley de violencia de género les exige a ellos que hagan respetar los parámetros del contenido de la Ley. Con esa manipulación que han hecho transgreden lo que ellos mismos han escrito por su puño. De ahí inicia esta acción legal", especificó Burlando, quien señaló que mandó copias de la denuncia a la Cámara de Diputados para que se tomen las medidas correspondientes.

Además, el abogado remarcó: "La cuestión de género no es algo menor. Es algo de orden público. No es broma y estamos en un presente en donde esto ya no puede suceder. La violencia no se admite más y menos a una mujer. (...) Florencia está mal. Es mucho lo que sucedió y se dijo. También vamos a iniciar acciones civiles y morales. La propia Ley de violencia moral abre una vía para la reparación de los daños que ocasionan los violentos".