Fede Bal dio la noticia más triste sobre Carmen Barbieri: "Tirada en el piso"

La emoción de Fede Bal al dar la noticia más triste sobre Carmen Barbieri: "Tirada en el piso".

Fede Bal volvió a hablar de su lucha contra el cáncer y cómo fue el proceso hasta que pudo curarse, pero añadió una reveladora historia sobre el día que le comunicó a su mamá, la capocómica Carmen Barbieri, que había sido diagnosticado con la enfermedad. "Ninguna madre está preparada para que su hijo le diga 'tengo cáncer'", sentenció.

En una entrevista con Infobae Fede Bal habló de su tiempo viviendo con cáncer y recordó: "Fue duro, increíble y revelador, pero me dio un lado luminoso de la vida. Después de ese momento, cuando lo superé y se fue. Hoy sigo con mis chequeos y soy consciente de que voy a ser un paciente de cáncer toda la vida, pero no me duele nada porque entendí que el dolor es otro. Trato de no quejarme. Le bajé a la ambición. Soy bastante feliz".

También, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal explicó como le fue diagnosticado el cáncer de recto y rememoró: "A los 30 no suelen hacer estudios de rutina. Empecé a tener sangrados al ir al baño y era cada vez más fuerte. No me hice el estudio por un año, hasta que Sofía, que se portó tan bien conmigo en esto, me llevó casi de los pelos y me hice una colonoscopía. Estaba haciendo temporada y a los tres días me llamó el doctor Huertas. Me dijo que tenía cáncer maligno y me sugirió ir a Buenos Aires a empezar el tratamiento".

Pero sin dudas el momento más difícil para Fede Bal fue darle la noticia a Carmen Barbieri, su mamá, quien tuvo una desesperante reacción: "Cuando se lo dije a mi vieja. Ninguna madre está preparada para que su hijo le diga “tengo cáncer”. Mi cabeza estaba más preocupada por ella que por mí. Los gritos de ella tirada en el piso. Me decía: “Levanto la temporada”. Yo le respondí que no me iba a morir de esto, que en algún momento me iba a morir pero no de esto, y que ahora tenía que hacer el tratamiento (...). Mi mamá es la mejor mujer que conocí. Tengo un amor por ella que no sé cómo explicar, es la luz de mis ojos. Me enseñó todo sobre esta profesión y sin ella no sería nada. Me acompaña, nos damos consejos y nos escuchamos. Es una leona. La vi en momentos durísimos".

En la actualidad Fede Bal es uno de los protagonistas de la comedia teatral Somos nosotros, en el teatro Multitabaris, junto a Denise Dumas, Sofía Pachano y elenco. La obra habla sobre los terceros que irrumpen en las parejas y los conflictos que pueden desatar en la convivencia.

La revelación mística de Carmen Barbieri tras el cáncer de su hijo

"Federico hasta el momento venció el cáncer. Yo empecé a creer en los milagros. Estoy segura que existen los milagros porque mi hijo tenía un tumor que no se podía operar. El doctor me dijo: no puedo decir si Federico se va a morir o no, vamos a intentarlo. Siete meses de tratamiento, rayos, quimio y un día vino curado. Me filmó cuando me lo dijo", comentó Barbieri en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. Y continuó: “'¿Cuando le diga que estoy curado sabés el grito que va a pegar mi mamá de alegría?' Me acuerdo que tenía en la mano el alcohol porque estábamos en pandemia, con el barbijo puesto. 'Mamá, no tengo nada, estoy sano'. Por eso creo en los milagros. En vez de gritar me desmoroné. Me tuvo que agarrar porque casi me desmayo".