Fantino hizo pública una charla privada con Milei y lo hundió: “Reafirmo lo que dije”.

Alejandro Fantino enarboló una dura crítica contra Javier Milei la semana pasada en Neura, algo que llamó la atención no solo a los más férreos seguidores del periodista; el canal de streaming o el propio presidente, sino también a quienes no son tan cercanos a sus ideales. "Flaquito, Javi, no uses más la palabra esfuerzo. No estás haciendo ningún esfuerzo. Vos mismo venías a Neura conmigo y rompíamos a la clase política. Vos la llamás casta. La casta no hace esfuerzo, no sabe lo que es el esfuerzo, no saben. Van al Banelco y escupe el billetito pase lo que pase", disparó el periodista.

Sus dichos generaron revuelo y una enorme cantidad de seguidores comenzaron a insultarlo en los comentarios de la transmisión, algo de lo que se hizo eco este lunes, cuando decidió referirse a lo que manifestó y revelando además que habló al respecto con el propio jefe de gobierno.

Alejandro Fantino y su charla con Javier Milei

Alejandro Fantino reveló que tuvo una charla con Javier Milei.

"Una hora y cuarto hablé con Milei ayer, a las 6:30 de la tarde. Para que se entienda también, y eso es lo interesante, en esa hora y cuarto que conversé con Javier estuvo la conversación sobre lo que yo dije", manifestó Fantino en una nueva emisión de su programa en Neura, este último lunes.

"Retóricamente tal vez lo podría haber dicho de otra manera, me hago cargo de que tal vez lo dije mal y sonó mal, pero no cambio en esencia lo que dije: no deben que decir más que están haciendo el esfuerzo y lo sostengo", disparó tajante. Sin embargo, luego reconoció: "Eso es lo más maravilloso de Javier, porque te permite debatirlo eso con él y lo debatimos 25 minutos. Él me discutía su postura y yo la mía, después hablamos de tantas otras cosas...".

"Se confirma lo que yo siento con él, por más que muchos de ustedes estén enojados. Es mi amigo, lo siento mi amigo, él me siente su amigo y yo voy a seguir diciendo si hay algo que no me gusta. Si veo que algo no me gusta, lo voy a decir. No quiero chupar pijas chicos, lo digo brutamente. Y está bueno que marquemos cosas que no nos gusta. Pero habla bien de Milei, porque otro te hace la guerra", concluyó.