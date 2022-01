Fabián Gianola y las denuncias: sorpresivo testimonio de Graciela Alfano

En medio de las denuncias por abuso sexual a Fabián Gianola, Graciela Alfano realizó un sorpresivo testimonio acerca de lo que fue su experiencia con el actor.

Fabián Gianola se encuentra contra las cuerdas. El famoso actor ya recibió varias denuncias por abuso sexual y, como si fuera poco, aparecen nuevos testimonios que sin dudas lo dejan muy mal parado de cara a lo que viene. En las últimas horas, Graciela Alfano se refirió al caso y dejó un sorpresivo mensaje acerca de su experiencia con el artista.

En una entrevista que le concedió a Santiago Zeyen, Alfano se mostró conmocionada por las acusaciones y recordó los tiempos en los que fue colega del padre del actor: "Yo trabajé con su padre, Beto Gianola, en las películas de (Jorge) Porcel. Lo conozco de chico, trabajamos juntos. A mí me chocó muchísimo lo que pasó".

Asimismo, "Grace" pidió que las víctimas sean escuchadas en la Justicia. "A las denuncias hay que darles cabida, sobre todo si son de mujeres, a todas", exclamó. En tanto, reconoció que la pone muy mal la situación, ya que compartió equipo de trabajo con Fabián Gianola en la obra de teatro, "Los Corruptelli", que tuvo lugar en 2017: "Ya se suman tantas denuncias que a mí me da tristeza". Y se lamentó: "Es un colega, es alguien con quien trabajé, comíamos todos los días, éramos compañeros. Duele. A mí me sorprendió, sí. Lo mismo si me hubiera pasado con otro compañero de la obra como Pablito Alarcón o Christian Sancho. Me da tristeza lo que está pasando".

Graciela Alfano y Fabián Gianola trabajaron juntos en obras de teatro.

Consultada por si fue testigo de algún caso de abuso sexual por parte de Gianola, Alfano brindó un testimonio tan extraño como sorpresivo. En principio, indicó: "Yo no vi ninguna situación rara". Y luego agregó: "Pero ya sabemos que un testigo no es un testigo en negativo, yo no puedo decir 'no vi nada', tiene que ir la persona con pruebas a la Justicia".

Quiénes acusaron de abuso a Fabián Gianola

Entre las denuncias mediáticas y judiciales, figuran las denuncias de:

Fernanda Meneses.

Viviana Aguirre.

Andrea Ghidone.

Dallys Ferreira.

Celina Rucci.

Luciana Salazar.

Natacha Jaitt.

Fabiola Yáñez.

Mercedes Funes.

Stefy Xipolitakis.

Griselda Sánchez.

El drástico cambio de Fabián Gianola tras las denuncias por abuso sexual

El periodista Juan Etchegoyen indicó en Mitre Live que Fabián Gianola hizo un importante cambio tras las denuncias por abuso sexual: "Fabián Gianola decidió cambiar de abogado en medio de las denuncias en su contra. Juan Pablo Fioribello no será más su representante legal". De esta manera, se conoció que el actor habría elegido la representación legal de dos mujeres para defenderlo frente a la oleada de denuncias en su contra.

"Ahora la defensa del actor la va a asumir la Doctora Evelyn Andriozzi y Estela Mari Domisi", sentenció el periodista sobre el tema que generó una gran polémica en la farándula argentina y que, seguramente, tendrá nuevos capítulos para seguir de cerca.