Estalló la guerra entre El Dipy y Flavio Azzaro: "Te rompo todo"

El cantante cruzó al periodista a través de su cuenta de Twitter y amenazó con ir a buscarlo a la puerta del canal.

Luego de haber estado fuera de lo mediático, El Dipy volvió a protagonizar un momento tras haber escrito un fuerte mensaje contra Flavio Azzaro a través de su cuenta de Twitter. El cantante sostuvo que el periodista habló mal de una persona muy cercana.

Lo sucedido no fue en el aire de Crónica TV sino en las afueras del canal. "¿Así que sos tan poronga y puteás a la madre de mi hijo en la puerta de Crónica y después te refugiás con los dueños?", lanzó en lo que fueron las primeras líneas de un tuit cargado de bronca.

El creador del tema "Par-Tusa" continuó y amenazó con ir a los estudios de televisión: "Papito, mañana te voy a buscar al canal", dijo, y deslizó una supuesta huida del periodista: "Sos tan cagón que te fuiste rajando".

El Dipy ya había tenido varios cruces con personalidades del mundo de la cultura como Alfredo Casero y León Gieco, como también Alberto Samid y Facundo Manes. El cierre del tuit denota un posible ajuste que, teóricamente, se daría durante la jornada de este viernes.

"En la puerta o en el medio del programa te rompo todo", sentenció. Por el lado de Azzaro, no emitió comentario alguno en su cuenta de Twitter tras la mención del cantante y habrá que ver si lo hace en su programa.

Cuando quiso meterse en política

La triste noticia del asesinato de Roberto Sabo, kiosquero que fue asaltado por una pareja de delincuentes a principios de noviembre del año pasado en su local de Ramos Mejía, partido de La Matanza, movilizó a El Dipy, mediático cumbiero macrista que no dudó en manifestarse en su cuenta de Twitter. Desesperado, anunció su interés en meterse en política. "Lo hago gratis", confesó.

"Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto pero ya está, no aguanto más. Estoy podrido de que me amenacen, de que apreten a mi vieja cuando va a cobrar la jubilación y le tiren cosas en la casa. Podrido estoy. Podrido que, por pensar distinto, pasen estas cosas", anunció El Dipy, en un video que subió a su cuenta oficial de Twitter.

Y lanzó: "A partir de este momento me pongo a disposición de cualquier partido político que me necesite para sacar a todos estos chorros. ¿Qué se pensaron, que tengo miedo? ¿Pensás que me van a callar a mí? Nací gritando. Plata y miedo nunca tuve". Por otra parte, defenestró a La Matanza sentenciando que "no avanzó nunca". Desesperado y con ganas de llegar a la política a cualquier costo, El Dipy sentenció: "Lo voy a hacer gratis, por mi pueblo y no para llenarme los bolsillos".