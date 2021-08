El Dipy se la pudrió a Facundo Manes y aseguró que en LN+ lo sacaron del aire: "Estuve medio áspero"

El mediático estuvo con Luis Majul en La Cornisa y, exabrupto va, exabrupto viene, le tiró un picante mensaje a Facundo Manes. Más adelante, denunció que en LN lo sacaron del aire por eso.

El músico David Adrián Martínez, más conocido por su nombre artístico El Dipy, estuvo en el programa de Luis Majul en LN+ y, luego de intentar tomar distancia del macrismo, le mandó un picante mensaje al precandidato de Juntos en la Provincia, Facundo Manes. Lejos de aclarar cualquier diferencia con el neurocientífico, el mediático se tuvo que llamar al silencio.

"No me meto con gente en la que no creo. Prefiero armar un partido y no ir con los mismos de siempre que nos cagaron a todos", reclamó el cantante mientras que a Luis Majul se le transformaba la cara puesto que una de las premisas de la señal televisiva de La Nación no pueden decirse "malas palabras" al aire. "Yo no me como más un verso de ninguno", continuó El Dipy.

"Si no sos así, la gente no te entiende. Yo no tengo que ser políticamente correcto para hablar, no tengo educación", se defendió el mediático adelantándose a cualquier reclamo del conductor macrista. En un arrebato de megalomanía, el cantante y ahora conductor radial, aseguró: "veo las cosas mejor que cualquier político. Si me voy a pelear es por sacar el país adelante".

Para cerrar su teatral exposición en la que aseguró nadie le dio nada y que como político donaría su sueldo, le mandó un picante saludo a Facundo Manes: "Saludos a Facundo Manes que me metió en la lista y no sé por qué", expresó al tiempo que se despedía del programa de Majul.

Este lunes, luego de participar en el programa de militancia de Luis Majul, el cantante dijo en declaraciones radiales que por criticar a uno de los precandidatos de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, lo sacaron del aire del canal de La Nación. "Le quiero mandar un abrazo al compañero Luis Majul que estuve con él en La Cornisa", arrancó irónico.

"Áspero, estuve medio áspero y también me crucé con el señor Manes que me puso en la lista, se lo dije en la cara: 'le mando un saludo al señor Facundo Manes que es el que me puso en la lista y todavía no sé por qué' y me sacaron del aire, obvio", continuó relatando al recordar que Manes lo había incluido en la lista de candidatos de su espacio en la provincia de Buenos Aires sin siquiera conocerlo.