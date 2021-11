El Dipy invitó a pelear a Alfredo Casero: "Cerrá el culo"

El cumbiero macrista estalló contra Alfredo Casero por maltratar a Joaquín, el niño que se volvió popular en redes sociales por su deseo de convertirse en pastelero.

Invitado al programa de Viviana Canosa, el cumbiero macrista El Dipy invitó a pelear a Alfredo Casero luego que el humorista maltratara a Joaquín, el niño pastelero que saltó a la fama en redes sociales. "Tenés que cerrar el culo", sentenció, furioso por la situación de injusticia.

"Le quiero decir a Alfredo Casero, que salió en las redes a hacerme bosta por lo que yo había dicho de que me ponía a disposición de cualquier partido para sacar a estos chorros, que se rio de mi gorrita (...) Le voy a contar a Alfredo Casero que esta gorrita me la pongo porque esta gente fue la que a mi me ayudó cuando le robaron todo al mecánico de Córdoba. Yo le dije: 'yo no sé como te lo voy a pagar'. Decidí que voy a usar de por vida esta gorrita por lo que me ayudaron", arrancó El Dipy.

Y agregó: "Te quiero decir Alfredo Casero, que me decís y te cagás de risa de mí, que vos eras de Macri, después fuiste de Lilita, después de Milei, y luego criticaste a un nene que hacía tortas porque salió en C5N. ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Cerrar el culo y en vez de putear a ese nene tenés que llamar a todas las pastelerías del país para que le den una mano. Porque ese nene quiere trabajar. Dejate de romper las pelotas, capo"

"A mí no me importa para quien tirás, pero conmigo no te metas. Vos no sabés para que lado vas. Yo estoy del lado de los laburantes, como ese nene que quiere aprender un oficio para no cagarse de hambre nunca más en la vida. Tenés la cabeza quemada. Y la próxima vez que hablés de mí y te cruce, te pego un cachetazo", cerró, indignado.

Echaron a Alfredo Casero de dos trabajos: los motivos de la decisión

Todo comenzó a partir de la publicación que Casero le comentó a Joaquín, un niño de apenas 10 años en Twitter. "Andá a cagar", le escribió a un pequeño que mostró sus habilidades de pastelería cuando publicó una foto acompañada por el siguiente mensaje: "Torta hecha en vivo en C5N". En la misma lució una camiseta de Boca y el micrófono con el logo del canal.

Días después de su violento comentario contra Joaquín Nahuel, se conoció la noticia de que no estará más en Radio con Vos (FM 89.9), en la que aportaba su columna en el programa de Ernesto Tenembaum llamado ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?. Como si fuera poco, el militante ultramacrista también fue marginado del teatro, por lo cual su panorama laboral de cara a 2022 se complicará demasiado debido a la inexplicable e inadmisible agresión contra un menor de edad.