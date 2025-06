Es otra persona: así luce Antonia, la hija de 15 años de Soledad Pastorutti

Antonia, la hija mayor de Soledad Pastorutti, cumplió 15 años.

El paso del tiempo se hace evidente cuando los hijos crecen, y eso lo sintió en carne propia Soledad Pastorutti, quien celebró con profunda emoción los 15 años de su hija mayor, Antonia, fruto de su relación con Jeremías Audoglio. A través de su cuenta de Instagram, La Sole compartió fotos y videos que muestran la evolución de la adolescente desde su nacimiento en 2010 hasta su presente radiante y sus primeros pasos como mujer.

“¡Amor mío, solo Dios sabe cuánto significa tu presencia en mi vida! (...) ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo!”, escribió la cantante de Arequito en un posteo cargado de ternura que conmovió a sus seguidores. Más allá del emotivo mensaje, lo que sorprendió a muchos fue el gran parecido físico entre madre e hija: Antonia heredó la sonrisa característica de su mamá, sus rasgos dulces y esa frescura natural que define a la familia Pastorutti. Celebridades como Natalia Pastorutti, Patricia Sosa, Lali Espósito, Lucía Galán, Ángela Leiva y Elena Roger se sumaron con mensajes de cariño para la adolescente, quien se robó el protagonismo en un día inolvidable.

Soledad Pastorutti sorprendió a todos y contó su secreto mejor guardado

Soledad Pastorutti es una de las referentas indiscutidas del folklore en Argentina y a pocas semanas para el arranque de La Voz Argentina (Telefe) dió una entrevista a corazón abierto en la que se animó a revelar aspectos poco conocidos de su infancia y sus primeros años como artista hasta llegar a su merecida consagración artística.

"La Sole", oriunda de Arequito, Santa Fe, contó en una entrevista con Infobae como llevó el proceso de empezar a trabajar a la tierna edad de 14 años y reveló su secreto mejor guardado: "Internamente fue duro y te lo digo, porque aparecía el celular y yo era una de las pocas que tenía celular en mi grupo de amigos y lo escondía. No era la típica que andaba, o sea, cuando vos vivís es una sociedad pequeña, chiquita, donde todos nos conocemos, tomás otros recaudos”.

En el camino hasta alcanzar el éxito, "La Sole" debió administrar muy bien su popularidad a tan temprana edad y las reacciones que eso generó en todo su entorno social: “Está el que se compra el auto 0KM y pasa por el centro del pueblo a todo lo que da. Y está el que toma más recaudos porque sabes que hay cosas que son como guiños dentro de la sociedad. Yo ya tenía uno, que no lo podía evitar, que era que ya era famosa. Eso para mucha gente de mi edad, en ese momento decía: ‘ay’, o sea, eso y agrandarse, era lo que venía. Sí, era un poco incómodo a veces, no sé si culpa, yo trabajé mucho siempre”.

“Hoy te puedo decir que no tengo culpa de nada porque realmente me esfuerzo y me esforcé mucho, pero solamente puede dar fe de ese esfuerzo la gente que está al lado tuyo”, cerró Soledad Pastorutti, muy orgullosa con su carrera.