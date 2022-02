El sorpresivo regalo de Ricky Martin a Barbie Vélez

Ricky Martin le hizo un regalo sorpresa a Barbie Vélez y la actriz lo reveló en las redes sociales. Cuál fue el obsequio que le hizo.

Barbie Vélez se convirtió en tendencia en la Argentina. Es que la artista e hija de Nazarena Vélez captó la atención de sus miles de seguidores de Instagram tras haber compartido una historia: se trata de un video en el que mostró el sorpresivo regalo que le hizo nada menos que Ricky Martin, famoso cantante internacional. ¿Qué fue lo que le dio como obsequio?

Según mostró la actriz y modelo, el cantante puertorriqueño le hizo llegar una caja con comida y bebida para que pueda desayunar junto a sus seres queridos. En la publicación, se puede ver que hay café, una botella de jugo, una taza, comida y una flor de lavanda con un impactante adorno y decorado.

Rápidamente, los seguidores y seguidoras de Barbie Vélez se comenzaron a preguntar el motivo por el que Ricky Martin le hizo llegar semejante regalo. Y lo cierto, según trascendió en las últimas horas, tiene que ver con una promoción que el artista decidió hacer para acompañar el lanzamiento de su nueva canción, "Otra noche en L.A".

Barbie Vélez dio a conocer el regalo que le hizo Ricky Martin.

De hecho, Barbie filmó el video justamente con el tema nuevo para ayudar a promocionarlo y darle visibilidad.

La nueva canción de Ricky Martin

El pasado 27 de enero, Ricky Martin lanzó su nuevo tema, titulado "Otra noche en L.A", que se convirtió en un verdadero éxito tan sólo horas después de su publicación y ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones en YouTube.

El susto de Nazarena Vélez por su salud

A fines de enero pasado, Nazarena Vélez publicó una historia de Instagram contándoles a sus seguidores que había tenido que hacer una parada en el hospital ubicado en San Antonio Oeste, el más cercano que encontró en la provincia de Río Negro. Inmediatamente después, sus fans se alarmaron y le pidieron que por favor les contara qué fue lo que le pasó.

Nazarena contó que tuvo que ir al médico de urgencia porque se encontró un bulto en el cuerpo que le llamó mucho la atención. Inmediatamente, entendió que lo primero era su salud y fue al hospital. “Me están preguntando un montón por qué fui al médico hoy. Es que me encontré un bultito que no me gustó un carajo. Me lo encontré hace una semana y no quería esperar hasta marzo a volver e ir a ver a mi ginecóloga. Así que averigüé y me fui a hacer una ecografía hoy”, comenzó.