El problema de la esposa de Cormillot por el crecimiento de su bebé

A través de sus redes sociales, la nutricionista explicó el proceso por el que atraviesa su hijo con Cormillot, el cual no le resulta para nada fácil.

Luego de haber dado a luz a su hijo Emilio, el primero que tuvo en común junto a su esposo Alberto Cormillot, Estafanía Pasquini disfruta de mostrar los detalles del crecimiento de su bebé en sus redes sociales. Como madre primeriza, la nutricionista atraviesa muchas cosas sin tener experiencia previa, por lo que tiene que ingeniárselas para solucionarlas. Esto es lo que le sucedió recientemente con una situación específica del crecimiento de su bebé.

El hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini acaba de cumplir 5 meses de edad, por lo que empezó a transitar algunos cambios típicos de la edad. Y aunque los padres del niño siempre priorizan su bienestar y están muy contentos de ver cómo va creciendo conforme pasan los meses, hay una situación que concierne bastante a la nutricionista, ya que no sabe cómo se enfrentará a un detalle en particular: el crecimiento de sus dientes.

Según explicó Estefanía Pasquini en sus redes sociales "su dulce de leche" ya comenzó con este proceso normal de dentición: "Le salieron las dos primera puntitas de sus dientes". Entre todas las cosas que se le pasaron por la cabeza cuando vio que su hijo había comenzado a mostrar sus dientitos, la esposa de Alberto Cormillot manifestó que se sentía muy insegura a la hora de alimentar a su bebé.

"Ahora cuando me toque darle de lactar", escribió Pasquini junto a un meme en donde se podía ver a Damián Betular hacer una cara con mezcla de disgusto e indignación. De esta forma, la pareja de Alberto Cormillot dejó en claro que tiene mucho miedo de que su bebé la lastime cuando coma, ya que no sabrá controlar la fuerza que ejerza con sus dientes. Sin embargo, afortunadamente, dentro de unas semanas el niño ya podrá comenzar con alimentación complementaria para probar otras comidas más allá de la leche materna.

La insaciable lucha de Estefanía Pasquini por quedar embarazada

Con motivo de hacer pública su experiencia para que otras personas que anhelaran tener hijos no bajaran los brazos, Estefanía Pasquini decidió hacer pública su dura lucha para lograr quedar embarazada.

"El fin del año pasado me agarró llorando desconsoladamente, por lo que no había podido ser. Por un año donde ya estaba perdiendo todas las ilusiones de ser mamá, harta de los fracasos, harta de inyectarme cada día y cada año sin lograr nada", expresó la nutricionista en sus redes sociales. Asimismo, la esposa de Cormillot también contó que era un objetivo de toda la familia el hecho de lograr la llegada del bebé, por lo que siempre se sintió muy acompañada.

"Ningún pronóstico pudo con nosotros, por eso siempre digo, no compres lo que te dicen o lo que te dice tu cabeza con ese 'no vas a poder'. Desealo tanto y buscalo, que a la vida no le quede otra que dártelo", sentenció animosa.