El preocupante mensaje de Karina La Princesita: "No quiero más"

La cantante hizo un fuerte descargo en sus redes sociales que encendió las alarmas entre sus seguidores y generó gran preocupación.

Karina La Princesita reapareció en sus redes sociales e hizo un contundente descargo que preocupó a sus seguidores. Hace ya un tiempo que la famosa cantante empezó a tener un perfil más bajo públicamente y decidió ser bastante más reservada con sus emociones. Sin embargo, su reciente anuncio generó gran preocupación.

A través de sus historias de Instagram, la reconocida intérprete de éxitos como Con la misma moneda y Corazón Mentiroso, suele publicar varias reflexiones en cuanto al amor propio, las relaciones amorosas y la gran exposición que maneja por ser una figura pública. En este marco, la cantante volvió a causar controversia con un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram.

"A mí tampoco me gustan los grises. No quiero más gris...", escribió la cantautora de cumbia. Y aunque si bien no dio mayores detalles sobre esta situación, rápidamente sus seguidores replicaron el mensaje en diversas redes sociales e hicieron eco sobre su preocupación por el bienestar de Karina La Princesita.

Esta no es la primera vez que la cantante hace descargos de este tipo que llaman mucho la atención de sus seguidores. Sin ir más lejos, hace algunas semanas atrás, sorprendió al publicar un mensaje sobre la autoexigencia y el amor propio. "La única comparación saludable que puedes tener es si comparas tu yo del ayer con tu yo del presente", lanzó.

La historia de Karina La Princesita.

Karina La Princesita se la pudrió a Elon Musk: "Andá a lavarte el orto"

Karina "La Princesita", al igual que millones de usuarios de Twitter, no se tomó a bien las recientes decisiones tomadas por Elon Musk y publicó un fuerte descargo en su contra en la plataforma. De un día para el otro, el empresario decidió sacar el tilde azul que se encontraba junto a las cuentas verificadas, por lo que miles de personas ya no podrán validar su identidad de manera gratuita, sino que deberán pagar una suscripción.

Fiel a su estilo, la intérprete de Con la Misma Moneda hizo un furioso posteo en su perfil, en el que agredió a Musk por este inesperado cambio, que afectó principalmente a personas famosas, ya que funcionaba como una herramienta para distinguir sus perfiles reales de los falsos.

"Elon andá a lavarte el orto, algunos te bancamos del 2011", publicó "La Princesita". El tweet obtuvo una gran cantidad de "me gusta" y miles de fanáticos le demostraron su apoyo a la cantante. "No te hace falta eso, si con lo que sos, hermosa diosa, tus fans que somos un montón y siempre te hacemos el aguante", le comentó una usuaria. "Amo la reacción, aunque no tengas verificado a esta reina no le saca la corona nadie", agregó otra seguidora.