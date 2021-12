El peligroso hábito de Gonzalo Heredia: "Es una enfermedad"

El actor de La 1-5/18 reveló su pasión por escribir novelas y aseguró que se trata de una "enfermedad". Los peligrosos hábitos que aplica Gonzalo Heredia cuando le surge una idea.

Gonzalo Heredia está brillando en la pantalla chica con su participación en La 1-5/18. La novela de Adrián Suar es observada por un público fiel, que siempre mantiene un promedio estable de rating, y allí es donde "Bruno" (su personaje) genera empatía entre muchos de los televidentes. Sin embargo, a este actor no sólo lo mueven las interpretaciones delante de cámara: también tiene otra pasión a la que considera "una enfermedad".

En diálogo con Clarín, Heredia reveló su hábito de escribir novelas y dejó claro que no hay tiempo ni lugar que le impidan plasmar sus ideas en un papel, incluso tomando riesgos innecesarios y generando situaciones peligrosas. "Escribir es una enfermedad, pero porque te toma por completo. Ahora estoy leyendo a Lawrence. Mi plan es escribir una novela familiar y para hacerlo necesito un acopio de lectura. De estructuras, de forma, de personajes, de experiencias, de voces narrativas", afirmó.

"También estoy escribiendo cuando leo. O cuando estoy con mis hijos y me quedo colgado unos minutos en un pensamiento. También estoy escribiendo cuando paro en un semáforo, saco la libreta y me pongo anotar algo que me vino a la cabeza", agregó Heredia, quien reconoció un peligroso hábito producto de esta "enfermedad" por la literatura: escribir mientras maneja.

Recordando una anécdota con su esposa Brenda Gandhini, Gonzalo Heredia reconoció haber soltado el volante cuando una idea irrumpió su mente: "El otro día, estaba manejando en la Panamericana y le pedí a Brenda que me sostuviera el volante porque me puse a escribir algo con la libreta apoyada en la bocina. La letra quedó toda movida. Pero si no lo dejaba registrado en ese momento, se me iba a ir. Es apenas una frase, una oración, no importa. Dame ese hilo que yo después saco el resto".

Las razones por las que Gonzalo Heredia considera su hábito como "una enfermedad"

"Si veo todo esto a la distancia, y sí: escribir es una enfermedad. Pero la idea del escritor torturado que tiene que meterse de todo adentro, que tiene que chupar a lo Bukowski, no lo sé...", reconoció Gonzalo Heredia, quien también se expresó sobre su extinta "deuda" con la literatura.

Asegurando haber encontrado su "sentir" en cuanto al arte literario se refiere, Gonzalo Heredia sentenció: "Me siento con un poco más de espalda. Hay algo que ya no me importa, porque ahora sé lo que me pasa con la literatura, sé cómo siento, cómo vibro, hay algo que no es una postura.