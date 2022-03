El papá de Juana Viale chicaneó a Mirtha Legrand por su edad

Ignacio Viale del Carril, papá de Juana y Nacho, lanzó un arrollador comentario sobre Mirtha Legrand, quien recientemente cumplió 95 años.

Días atrás, Mirtha Legrand cumplió 95 años y lo festejó en su departamento de Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Palermo. No faltó la familia y los amigos cercanos, quienes disfrutaron el encuentro con la diva de los almuerzos, afuera de la televisión desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Y Ignacio Viale del Carril, papá de Juana y Nacho, lanzó una picante declaración sobre la edad de Mirtha que no pasó desapercibida. ¿Un desliz o una chicana intencional?

Interceptado por un móvil de Farándula Show -con un periodista que le consultó por 'cómo vio a Mirtha durante el festejo'- el hombre aseguró: “muy bien, no sé si me gustaría llegar a los 95 así…”. “Estaba muy feliz. Se encuentra muy bien de salud, lúcida. Pero hoy no estuve hablando de si va a volver o no a la televisión. Había mucha gente. La vi por última vez a fin de año y nos mensajeamos (después)”, agregó.

La verdadera razón por la que Susana Giménez no fue al cumpleaños de Mirtha Legrand

Luis Ventura se expresó sobre la razón por la que Susana Giménez no habría acudido al cumpleaños de Mirtha Legrand y reveló detalles al respecto. El experimentado periodista de espectáculo habló de la ciudadanía uruguaya de la estrella del canal de las pelotas y aseguró que pronto le dará la espalda a Argentina a nivel tributario.

Giménez reside en Uruguay desde hace casi dos años, en su lujosa chacra La Mary, donde tiene hasta un lago propio. En su descargo, Ventura dejó en claro que Susana no habría asistido al evento en conmemoración del natalicio de Mirtha Legrand porque se encontraba en el país vecino. "Tengo entendido que uno de los motivos por los cuales Susana Giménez no fue al cumpleaños de Mirtha Legrand es porque ese día tenía una reunión con Gustavo Yankelevich, que está radicado en Punta del Este", soltó el panelista del magazine A la Tarde.

"Más allá de eso, hay quienes dicen que logró la nacionalidad uruguaya y entonces, con la nacionalidad uruguaya, ¿dónde va a tributar? ¿En Uruguay o en Argentina?", enunció el periodista y plantó una fuerte duda que ya ha resonado en los medios, sobre las supuestas ansias de Susana de aportar parte de sus millonarios ingresos mensuales a Uruguay. "Allá los impuestos están muy por debajo de lo que están en la Argentina", cerró Ventura, contundente.