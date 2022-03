El mal momento de Guillermo Bonetto, líder de Los Cafres: "Imposibilidad de mover la mitad de mi rostro"

El artista aseguró que sufrió complicaciones en su salud por el estrés. No puede mover la mitad de su rostro y padece mareos.

La popular banda de reggae Los Cafres canceló sus shows tanto en la Argentina como en el exterior. Poco se supo de los motivos de tal decisión hasta que, en las últimas horas, los propios integrantes revelaron que se debió a los problemas de salud del líder de grupo, Guillermo Bonetto, y dieron detalles de su mal momento.

A través de las redes sociales, el cantante contó por primera vez el drama que lo alejó de los escenarios: “A fines de octubre del año pasado, padecí un inconveniente con mi salud, muy probablemente por estrés, lo que me generó la imposibilidad de mover la mitad de mi rostro, mareos y complicaciones varias, unas más serias que otras”.

“Pasé por infinidad de estados de ánimo, (creo q Uds. lo podrán imaginar) médicos, muchas terapias y terapeutas, varios que todavía me tratan”, explicó Guillermo a sus seguidores de Instagram. Además, agradeció el cariño y apoyo incondicional de su entorno más íntimo: “Pero sobre todo mucho sostén y amor de mi círculo cercano, grupo familiar y mis queridos Cafres, lo que propició un viaje no tan desagradable, de hecho incluso por momentos muy acogedor y enriquecedor, ya que me sentí acompañado y muy respaldado”.

Bonetto aclaró que sus seguidores deberán esperar un poco más hasta que mejore su cuadro de salud. “Esto tiene ‘sus’ tiempos y estoy aprendiendo a respetarlos y a respetar lo que mi cuerpo, y en definitiva, mi ser, me está diciendo. Si bien hay notables mejoras en mi estado, no en la medida suficiente todavía como para afrontar las exigencias de una gira”, escribió el artista.

“Les agradezco en nombre mío y de la banda su fundamental APOYO, RESPETO y CARIÑO que ¡¡¡sinceramente son INMENSOS!!! Estamos apuntando a retomar actividades a mitad de año, ojalá se concrete y ¡¡¡si es antes mejor!!! “, manifestó el cantante que recibió mensajes emotivos de parte de sus fanáticos en las redes.

La trayectoria de Los Cafres

Los Cafres es una banda argentina de reggae formada en 1987 en Buenos Aires que fue la primera en cantar roots reggae en castellano. Liderados por su cantante Guillermo Bonetto, la banda editó catorce discos a lo largo de sus más de 30 años de historia, de los cuales tres se convirtieron en Disco de Oro. En reiteradas ocasiones, fueron nominados a los Premios Grammy.