El lujoso casamiento de Nicole Neumann y Manuel Urcera: lugar "inaccesible" y miles de dólares

Nicole Neumann y Manuel Urcera tienen casi todo preparado para dar el sí y finalmente casarse. Los detalles de la lujosa boda que costó miles de dólares.

Nicole Neumann y Manuel Urcera se van a casar próximamente y están delineando detalles para la fiesta que se hará en San Martín de los Andes. Según se reveló, la lujosa boda durará tres días, habrá alrededor de 400 invitados y entre los dos gastarán una cifra en dólares en total para su realización.

Después de idas y venidas y coquetear con el casamiento, finalmente Nicole Neumann contraerá matrimonio con el piloto de automovilismo Manuel Urcera. En más de una oportunidad, la modelo que es parte del jurado de Los 8 Escalones había sido apabullada por Guido Kaczka para que lo haga e incluso Carmen Barbieri, otra de las jurados, pujó fuerte en este sentido en un dinámico intercambio de palabras.

El casamiento se llevará a cabo en la localidad de San Martín de los Andes, en el sur del país. "El lugar es inaccesible, la ubicación es secreta, son 400 los invitados", detalló Guido Záffora, panelista de Intrusos, conducido por Flor de la V en América TV. "A mi me dijeron que el cubierto sale 150 dólares por persona", agregó Laura Ubfal.

Es por eso que de antemano, ya hay 60 mil dólares invertidos teniendo en cuenta la cantidad de invitados que se filtró que va a haber. Sumado a eso, el festejo del amor entre Nicole Neumann y Manuel Urcera tendrá varios capítulos y durará tres días: el 7 de diciembre va a hacer un té inglés; el 8 la fiesta que se hará entre la tarde y la noche; y el 9 un almuerzo.

El inesperado revés de Nicole Neumann previo al casamiento con Manuel Urcera: "No estoy enterada"

Nicole Neumann viene de unas semanas intensas luego del escándalo que protagonizó su pareja Manuel Urcera, tras agarrarse a piñas con un hincha. La modelo se encuentra en una situación complicada a raíz de un contrato prenupcial previo al casamiento que la puso contra las cuerdas.

El violento episodio de Manuel Urcera no le cayó nada bien a Nicole Neumann, pero semanas después pudieron solucionarlo puertas adentro. Sin embargo, se reveló otra polémica que tiene que ver con lo legal: se trata de la empresa petrolera en el sur del país del cual es dueño el padre del piloto de automovilismo, cuya fortuna será heredada por él.

Es por eso que Urcera podría hacerle firmar un contrato prenupcial a la jurado de Los 8 Escalones para asegurarse ser dueño de todos sus bienes independientemente de que se case con Nicole. Los distintos programas de espectáculo se hicieron eco de esta situación y quisieron hablar con ella, pero fue un intento fallido.

El móvil de Implacables, ciclo conducido por Susana Roccasalvo por El Nueve, indagó sobre este tema pero se fue en su camioneta sin dar declaraciones y con cara de pocos amigos. Intrusos fue el único programa que pudo hablar con Nicole, quien deslizó que no le generaría malestar firmar el documento. "No estoy enterada, pero en el caso de que me lo pidan no me molestaría", expresó. Cabe destacar que una vez que Manuel Urcera se retire del mundo del automovilismo, se hará cargo de la empresa de su padre.