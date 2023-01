El insólito acercamiento entre Marcelo Tinelli y Wanda Nara: las fotos

El conductor de Showmatch y la expareja de Mauro Icardi se mostraron a pleno disfrute en una tarde de playa. Marcelo Tinelli y Wanda Nara sorprendieron al mostrarse juntos con sus familias.

Marcelo Tinelli y Wanda Nara disfrutaron de una tarde de playa junto con sus respectivas familias y se viralizaron imágenes del momento vivido por el conductor y la influencer. Las personalidades de televisión demostraron cuánto les gustan las temperaturas altas, el sol y el distensión en reposeras con el sonido del mar de fondo.

Tinelli y Nara se dejaron ver entre risas y mates, acompañados por sus familias: Micaela, Candelaria y Lorenzo Tinelli por parte del conductor y los cinco hijos de Wanda por su parte. El astro de la televisión y la exbotinera anduvieron en cuatriciclo por las playas uruguayas mientras los niños disfrutaban del agua del Océano Atlántico.

Este encuentro capturado por Ciudad Magazine se da en medio del escándalo mediático que rodea a Nara, por su supuesto romance con L-Gante y por un reciente posteo que hizo Mauro Icardi, borrado al poco tiempo de su publicación; por lo que se desató un nuevo motivo para poner a la celebridad de redes en el centro de la prensa.

Wanda Nara y Marcelo Tinelli con sus familias en la playa.

Las fuertes declaraciones de Mauro Icardi en un posteo por Año Nuevo sobre Wanda Nara

El futbolista volvió a hablar sobre su supuesta reconciliación con Nara, a pesar de la infinidad de veces que la influencer desmintió esas afirmaciones por parte de su ex. "Gracias 2022 por las cosas buenas y momentos tan lindos vividos. Gracias también por cada momento en que las cosas no fueron tan bien o como deseaba porque fue cuando mas fuerte me hice, porque fue cuando mas confié en mi mismo, porque cada segundo fue un aprendizaje para ser mejor en este año nuevo", comenzó su descargo Icardi en el posteo que luego borró pero las capturas de pantallas hicieron que se viralizara de igual modo.

"Querido 2023, te recibo con lo mas lindo que tengo en mi vida, Mi familia. Con una hermosa mujer a mi lado y 5 hermosos niños. Deseo que la vida nos siga dando Salud, Amor, Paz, Felicidad y muchos éxitos. Feliz 2023 para todos. Chin, Wanda", cerró el joven.

Wanda Nara también hizo un posteo por Año Nuevo y demostró su amor por sus cinco hijos con una serie de fotos con ellos. "Feliz 2023 para todos , le deseamos lo más hermoso a todos .. terminando el año con lo más lindo de mi vida".