El incómodo momento de Camila Homs por Tini Stoessel en el recital de Coldplay: "Día de mierda"

La cantante argentina fue la invitada estelar de Coldplay en su quinta función en el Estadio Monumental y Camila Homs estaba entre el público.

Camila Homs asistió al Estadio Monumental para disfrutar del show de Coldplay justo en la fecha en que la banda inglesa invitó a Tini Stoessel a cantar con ellos. De esa manera, la modelo debió aplaudir a la actual novia de su expareja y padre de sus hijos, el futbolista Rodrigo De Paul.

La llegada de Tini al imponente escenario de Coldplay generó un fervoroso aliento de las 60 mil personas presentes en el estadio. La intérprete de hits como Princesa y Ella Dice fue parte de la quinta función en River Plate, de las diez que el grupo musical logró llenar.

La argentina no solo se dio el gusto de interpretar la canción Let Somebody Go de la banda londinense, sino que también puso su voz a una de sus últimas baladas, Carne y Hueso, a dueto con el cantante británico. La gente convocada por Coldplay acompañó a la cantante durante la canción de su repertorio, lo que indicó que los artistas comparten público.

Un reciente tweet de la cuenta oficial de LAM señaló la presencia de Camila Homs en las tribunas de la cancha de River, por lo que comenzó a especular sobre el incómodo momento que la modelo habría vivido al tener que presenciar el show de Tini con Coldplay. Por ese motivo, el nombre de la ex de De Paul es tendencia en Twitter desde hace horas.

La reacción en las redes ante la colaboración de Tini y Coldplay y los memes por la presencia de Camila Homs