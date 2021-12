El guardaespaldas de Wanda Nara rompió el silencio: "Me gusta"

El custodio de Wanda Nara habló con Intrusos después de que comenzaran los rumores sobre un supuesto romance con la empresaria.

Wanda Nara presentó su línea de cosméticos en Argentina y en el concurrido evento que realizó un hecho captó especial atención: el guardaespaldas que la empresaria contrató para cuidarla, en un momento la tomó de la mano y los rumores de romance rápidamente se hicieron virales. "Me gusta trabajar con Wanda", aseguró el custodio en cuestión, rompiendo el silencio a solo unas horas de que se produjera la particular situación.

La llegada de Wanda Nara a la Argentina tuvo gran repercusión como así también lo hizo la presentación de su línea de cosméticos, desde las quejas por el catering hasta el insólito momento en que una seguidora le entregó un currículum para conseguir trabajo en su compañía. Pero una de las situaciones que más sorpresa y especulaciones generó fue cuando el guardaespaldas que la empresaria contrató, la tomó de la mano. En Intrusos rápidamente se hicieron eco de esta situación y pudieron charlar con el custodio.

"Me gusta trabajar con Wanda", aseguró el guardaespaldas ante la consulta del cronista del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. "Porque es sencilla, buena y educada", continuó elogiándola Agustín Longueira, este hombre de 32 años que nació en San Pedro y supo ser Granadero a caballo. Después de investigar mucho sobre Longueira, Rodrigo Lussich aseguró que el custodio "está fascinado con Wanda". "Lo que estamos contando es que está contento y lo sabemos de primera mano. Nos llamaron para decirnos 'no puedo creer lo que están haciendo con Agustín. Está muy feliz'", agregó Pallares.

"Wanda lo sigue en Instagram, y él gusta de ella. Lógico, es una hermosa mujer; y ella lo mira con codicia. Estás durmiendo Mauro Icardi, allá en Europa. Está bien, mejor que duerma porque cuando estuvo despierto fue un desastre", cerró un Lussich bien picante, con mensajito incluido para el marido de la empresaria. Lo cierto es que Wanda Nara está atravesando un gran momento profesional y se la vio muy contenta en el concurrido evento que realizó en el shopping Abasto.

Inesperada revelación de Andrea Rincón sobre la influencia de Wanda Nara en su vida

"Yo estaba pasando un momento bastante difícil en un momento. Tenía otra realidad, que mucha gente tiene esa realidad. Cuando vi a Wanda que estaba bailando arriba de un escritorio, la gente que estaba trabajando ahí esa noche la arengaba. Y yo decía súper envidiosa '¿no tiene amigas esta chica?'", comenzó Rincón en No es tan Tarde y siguió: "Cuando se bajó del escritorio, se sube a un Mini Cooper y dice ‘ahora voy a mostrar mi casa'. Y muestra un tremendo piso en Puerto Madero. Yo volví a mi piecita de pensión de dos por dos. Me puse en bolas, me miré al espejo y dije: 'acá algo tiene que cambiar'".