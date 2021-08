El fuerte enfrentamiento entre Pepe Cibrían y Ángel Mahler: "He agachado la cabeza"

El actor, productor y director soñaba con volver a montar Drácula, el musical nacional más exitoso de todos los tiempos, que cumple 30 años.

El domingo 29 de agosto se cumplen 30 años del estreno de Drácula, la comedia musical creada por Pepe Cibrián Campoy, con música de Ángel Mahler que se convirtió en el suceso teatral más importante de la Argentina, y aunque "Pepito" tenía la ilusión de volver a montar la obra por el aniversario, no podrá hacerla porque el Mahler no le cede los derechos musicales.

Aún así, la monumental puesta que contó con la participación de Juan Rodó, Cecilia Milone, Paola Krum, Alejandra Radano, Karina K, Elena Roger tendrá su merecida celebración con los fanáticos de su creación a través de un encuentro vía Zoom en el que compartirán anécdotas y recuerdos vinculados al musical. "Este es mi regalo para celebrar el aniversario de un hijo muy amado que ya ha tomado vida propia. Drácula ya es de la gente. Y por eso quiero compartir junto a ustedes esta fecha tan particular", anunció el actor y exjurado de Cantando 2020 en su cuenta de Instagram.

Además, señaló el lugar que ocupa la obra en la escena teatral nacional. "Se cumplen nada menos que 30 años de aquél estreno glorioso en el Luna Park que ha cambiado mi vida y la de tantos. No sólo mi vida, sino que cambió los parámetros del teatro musical y marcó un antes y un después en la historia del teatro argentino. Así fue", explicó. Y continuó: "Drácula es un clásico que me va a trascender y me sorprende. Fue un éxito inconmensurable, pero no económico, fue social y cultural. Fue un éxito y seguirá siéndolo cuando yo ya no esté. Es parte de un amor popular. Se convirtió en un fenómeno que le escapó a la lógica y se volvió un espectáculo de masas. Pasa el tiempo y el amor del público continúa intacto".

Cibrián vs. Mahler

Cibrián se lamentó por la postura que tomó su exsocio artístico. "Ángel, en su calidad de autor musical, no cede los derechos de la obra. Y claro que puede hacerlo. ¿Es una lástima? Si, Lo es. Porque de alguna manera lo que su decisión no permite es que nuevas generaciones conozcan esta maravilla", afirmó con contundencia.

Cómo quedó la relación entre Pepe Cibrián y Ángel Mahler

Meses atrás, en una visita al programa de Mirtha Legrand, con la conducción de Juana Viale, Cibrián contó cómo es su relación con Mahler. "No terminamos bien. Pero yo sin embargo le escribí varias cartas y he bajado la cabeza para aceptar condiciones que el no me ponía pero que yo se las daba. He tratado bajo todo punto de vista de poder llegar a él. Comenzó conmigo, era un chico que vendía pianos y le he dado los espacios para que sea Ángel Mahler", reveló.