El fuerte descargo personal de Abel Pintos tras un recital: "Es mucho"

Abel Pintos causó sorpresa en las redes sociales luego de brindar un show en el Teatro Ópera y realizó un duro descargo. Qué le pasó al cantante.

Abel Pintos hizo una fuerte confesión personal. A través de su cuenta de Twitter, donde suele realizar diversos comentarios sobre su vida privada, el famoso cantante decidió hacer un fuerte descargo luego de un recital que brindó en el Teatro Ópera.

En el marco de las 30 funciones que logró vender en dicho complejo, que por cierto es un récord histórico, el hombre de 38 años nacido en Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) abrió su corazón y manifestó: "Terminamos la sexta semana en el teatro Ópera. Una locura. Una bendición. Gracias por el amor de cada noche".

Por otra parte, y con referencia al momento que vivió el pasado sábado 25 de junio, Abel Pintos expresó: "Los recuerdos que dejan en mi mente son invaluables. Eso es mucho". Y resaltó: que el público deja "una huella en mí imborrable. Dios los bendiga 10.000 veces más de lo que ustedes lo hacen conmigo

Como consecuencia, decenas de usuarios de las redes le comentaron la publicación con mensajes de agradecimiento y alegría por el gran show que brindó en el Teatro Ópera.

Abel Pintos ayudó a un cantante callejero y emocionó a las redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, un músico callejero relató una inesperada situación que vivió recientemente y a la que tituló como "anécdota del día". "Esta foto representa a este hombre en pura humildad", comenzó contando Agustín Iturbide en una publicación que estaba acompañada por una fotografía en la que se lo veía a él y a Abel Pintos.

Es que mientras Iturbide tocaba frente al Cementerio de la Recoleta, pasó Pintos y le dedicó un gesto muy tierno durante la ola polar que se vive en la Ciudad de Buenos Aires. "Me trajo un té de menta y me dijo 'Toma hace mucho frío para cantar'", contó el músico callejero, todavía encantado con la actitud de uno de los artistas más populares del país. "Realmente me temblaban las piernas", se sinceró Iturbide en la publicación que recolectó cientos de comentarios y más de 25 mil likes.

"Ojalá algún día le genere lo que vos me generaste hoy en este momento a alguna persona", contó Iturbide que le dijo a Abel Pintos. Continuando con la inesperada anécdota, el artista callejero agregó: "No les puedo explicar su respuesta del todo pero me miro y dijo 'obvio que sí' sonriendo". "Este hombre me hizo el día", cerró Agustín Iturbide, que participó en la edición del 2018 de La Voz Argentina.